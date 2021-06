Trucos imperdibles para limpiar los electrodomésticos de acero inoxidable

Los electrodomésticos de acero inoxidable se han impuesto en las cocinas de todo el mundo, le dan estilo y aportan a una decoración muy moderna estilo industrial. Sin embargo, su reluciente brillo comienza a deteriorarse con el uso, llenándose de manchas y limpiarlos sin que queden vetas o rayas parece un desafío.

Siempre es importante tener en cuenta medidas mínimas de seguridad, esto implica apagar y desconectar cualquier artefacto antes de proceder a quitar la suciedad ya que los líquidos que usemos pueden causar cortocircuitos y terminar ocasionando la rotura del aparato y un accidente doméstico.

Foto: Reformas

El vinagre blanco tiene múltiples usos y no puede faltar a la hora de higienizar la cocina ya que no solo sirve para blanquear, sino que además es excelente para quitar los restos de grasa. Pero no deja de ser un producto fuerte por lo que se recomienda usar diluido en tres partes de agua y nunca directamente sobre la superficie.

Tendrás mejores resultados si se utiliza esta solución tibia. Se debe humedecer un paño limpio con ella y luego frotar las zonas que queremos asear. Finalmente, se tiene que secar con un trapo seco. Tras el procedimiento podrás ver que las manchas de grasa o marcas que dejamos con las manos han desaparecido, el brillo se ha recuperado y no quedan rayas blancas.

Si mugre es vieja o resistentes se tiene que agregar unas gotas de amoniaco a esta mezcla y repetir el procediendo, evitando usar estropajos de acero o esponjas abrasivas porque estropearán el acabado.

Foto: Bricolaje

Luego de limpiar e higienizar la superficie para eliminar virus y bacterias se puede abrillantar los electrodomésticos usando un poco de aceite de oliva o corporal. Este se tiene que aplicar empapando levemente un algodón y frotando con energía. Es importante que el aceite no sea aplique el exceso. Esta técnica también colaborará a disimilar los araños.