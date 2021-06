Cristian Nodal y Belinda tendrán un bebé, el cantante adelanta una posible fecha

Belinda, cantante y actriz mexicana parece estar muy comprometida en su relación con Cristian Nodal ya que, según afirma el cantante, el quiere ser padre. Belinda es una artista con reconocimiento mundial y una de las estrellas latinas más vendidas debido a que hasta la fecha ha vendido alrededor de 1,5 millones de discos de manera solista. Además de ello, a lo largo de su carrera, la actriz ha ganado varios premios entre los que destacan: “TVyNovelas”, “Premios Oye!”, “Premios MTV Latinoamérica” y “Premios Lo Nuestro”, entre otros.

Por su parte, Christian Nodal es un cantante y compositor mexicano quien saltó a la fama luego de su primer sencillo, “Adiós amor”, publicado en 2016. La pareja inició su relación a inicios del año 2020. A pesar de no llevar mucho tiempo juntos, Cristian ha hecho cosas increíbles por Belinda como por ejemplo tatuarse sus ojos. Además de ello, en mayo del 2021, la cantante y Nodal anunciaron su compromiso matrimonial.

Si bien el matrimonio de Belinda y Christian Nodal aún no se consuma, los rumores de un posible embarazo no paran de resonar. No obstante los rumores son falsos ya que ni Belinda ni Cristian están listos para ser padres aunque el cantante dio una fecha exacta para la cual sí le gustaría tener una bebé.

Tal parece que Nodal tiene todo planeado ya que confesó que tiene intenciones de convertirse en padre en tan solo un par de años, debido a que es un sueño que tiene desde hace un buen tiempo. Según el cantante, siempre ha tenido la esperanza de que su primer bebé sea una niña. Además de ello, Cristian también declaró que espera convertirse en padre a sus 24 años. Recordemos que actualmente el artista tiene tan solo 22 años a diferencia de Belinda quien ya tiene 31.

Imagen: Hola!

Sobre ser padre, Nodal afirmó: “Desde los 11 años he soñado que a los 24 tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Beli, todo se pone en juego, primero Dios a los 24". Sin embargo, a causa de las difíciles condiciones debidas a la pandemia, la pareja aún no tiene fecha para llevar a cabo la boda. Si bien los rumores el posible embarazo de Belinda iniciaron luego de que la cantante compartió en su Instagram una foto en la que se le veía con una camisa holgada y tocando su área abdominal, esto ha sido desmentido en más de una oportunidad.