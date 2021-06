Se sinceró: Karol G explotó y habló sobre su enemistad con Rosalía

Karol G, es una cantautora colombiana quien logró hacerse conocida internacionalmente con su la canción “301” en el año 2012. No obstante, su gran salto a la fama llegó en el año 2013, cuando lanzó su hit musical “Amor de dos” junto con Nicky Jam. Por otra parte, la cantante ha colaborado con diversos artistas como Bad Bunny y Quavo logrando ingresar al top 10 de la lista “Hot Latin Songs de Billboard”.​ Finalmente, su álbum debut “Unstoppable” estuvo en los primeros puestos de la lista “Top Latin Albums de Billboard”.

Por su parte ​Rosalía, es una cantante, compositora, productora y actriz española que ha ganado fama mundial en el último tiempo. La cantante española ​ha sido galardonada con dos Premios Grammy Latinos por “Malamente” y cinco por su segundo álbum “El mal querer” convirtiéndose en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo. Posteriormente, en 2020 Rosalía recibió el Premio Grammy a mejor álbum latino de rock, urbano siendo además la primera persona en la historia​ en estar nominada al Grammy al Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español.

La supuesta rivalidad entre Karol G y Rosalía se debe a que la colombiana ha sido acusada de haberle copiado a la española no sólo con la estética de su producción sino que hasta con los movimientos que hace con sus manos como parte de su coreografía en el video de su hit musical “Tusa”. Desde entonces las comparaciones por su manera de vestir, sus fotos de Instagram y hasta el diseño de sus uñas no han parado.

No obstante, en una reciente entrevista para un programa de radio colombiano le preguntaron a Karol G si existe alguna una rivalidad entre ella y Rosalía. A ello Karol respondió “Tengo que ser honesta, no somos las artistas más cercanas, yo tengo relación de amistad con otras artistas en la música, con ella es algo más de colegas en la industria pero si hay creo yo y reconozco o siento yo que hay una admiración de cada una de nosotras hacia la otra, un respeto de lo que hacemos creo que ha sido más lo que ha comentado la gente han creado de pronto un raye pero en realidad no" .

Imagen: Telehit

A pesar de su declaración los numerosos rumores de enemistad que se crean entre continúan ya que hay quienes aseguran que una parte la canción de Rosalía “Aute Cuture” estaría dirigido a Karol G. El verso dice “Uñas de Divine ya me las han copiado” y además señalan que el estilo de letra que Karol G usó en su video musical “Tusa” también es muy parecido al que Rosalía y Balvin utilizaron en “Con altura”. Sin embargo la referente del trap latino aseguró que ha tenido la oportunidad de interactuar con la española en el pasado: “La admiro muchísimo, siento que es algo más que la gente creó y ha cogido fuerza. Creo que su música es increíble, tiene un concepto demasiado claro y definido, una artista muy completa”. No obstante, hasta la fecha ninguna de las artistas sigue a la otra en las redes sociales.