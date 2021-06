Billie Eilish es acusada de copiar el videoclip de Beyoncé

Beyoncé es una cantante, compositora, actriz, modelo, diseñadora de moda, filántropa y empresaria estadounidense reconocida a nivel mundial. La cantante dio su salto a la fama a finales de los años 1990 como vocalista principal del grupo femenino de R&B “Destiny's Child” y también debutó en el cine en el año 2002. Su carrera solista llegó con su álbum debut “Dangerously in Love” en 2003 el cual la consagró como artista solista en todo el mundo ya que vendió 11 millones de copias, ganó cinco premios Grammy y contó con los sencillos número uno del Billboard Hot 100, “Crazy in Love” y “Baby Boy”. Esto deja en claro que Beyoncé trae consigo una larga carrera de años, lo contrario a la de Billie Eilish quien se inicio recientemente.

Por su parte, Billie Eilish es una cantante y compositora estadounidense quien ganó fama como artista cuando tenía tan solo 13 años, por el sencillo “Ocean Eyes” el cual se publicó en 2015 en “SoundCloud” y se lanzó con un vídeo musical en YouTube en 2016. Este video se hizo viral y el nombre de Billie se hizo conocido en todo el país. No obstante la fama mundial llegaría muchos años después en 2019 con su primer álbum de estudio, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Según la RIAA, a lo largo de su corta carrera Eilish ya ha logrado dos canciones con disco de platino y siete sencillos con disco de oro.

Recientemente, el álbum de Billie Eilish se llevó el Grammy al álbum del año y al mejor álbum de pop vocal en los premiación del 2020. Además de ello, la cantante ganó el premio a la mejor artista novel y su éxito “Bad Guy” ganó la canción del año y grabación del año. Es así como la artista de tan solo 19 años se ha convertido en una de las más exitosas a tan cota edad. Sin embargo, tal vez la alegría de Billie se termine ya que​ ha sido acusada de copiarle a Beyoncé en su último video musical llamado “Lost Cause”.

Si bien estábamos acostumbrados al estilo melancólico y gótico en Billie, su nueva era la muestra meneándose en la cocina y paseándose en ropa interior con sus grupo de chicas. Lo que ha causado controversia es que exactamente así es el video musical “7/11” de Beyoncé estrenado en 2014. Debido a ello, fans de Beyoncé acudieron a Twitter para acusar a Eilish de haber hecho una remake del antiguo video musical. Una cibernauta dijo: “Siento decirlo pero Billie Eilish le ha copiado literalmente el videoclip de 7/11 a Beyoncé”.

Imagen: Twitter

A ello se le sumaron más twitteros con mensajes como “El video de Billie Eilish es igual a 7/11 de Beyonce” y “El nuevo video de Billie Eilish concept wise es una copia de 7/11 de Beyoncé”. Entre las varias similitudes detectadas entre ambos videos se destaca e hecho de que en ambos videos vemos a las dos cantantes bailando con su grupos de amigas en lujosas propiedades usando sudaderas y nada más que ropa interior de la cintura para abajo. Por otra parte, ambos videos musicales tienen escenas en la cocina y en el balcón con rutinas de baile donde también se muestran jugando juegos y bebiendo. Es sabido que Billie dirigió la producción de su video, tal vez se inspiró en Beyoncé.