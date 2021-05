Ester Expósito enseñó sus joyas en la red y recibió cientos de mensajes

En menos de un mes, finalmente verá la luz la cuarta temporada de Élite. Luego del impactante final de la tercera temporada, sus fanáticos esperan ansiosos la llegada del 18 de junio para saber cómo continúa la historia. Además, para alegría de muchos, quien regresa en esta nueva entrega es Ester Expósito.

Si bien ella misma había confirmado que no iba a participar, las cosas cambiaron. "Yo ya me despedí de ese bombó de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto", señaló en aquél entonces.

En esta nueva entrega, se podrá ver en Netflix cuatro historias breves inéditas que transcurren durante el verano anterior al inicio del nuevo curso escolar en Las Encimas. En uno de estos capítulos es donde Expósito le dará vida una vez más a Carla. Es una especie de darle cierre a aquellos personajes que no continuarán en el programa y saldrán unos días antes del gran estreno de la cuarta temporada.

Gracias a esta serie, Ester ganó una enorme cantidad de fanáticos y esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram la siguen más de 26 millones de personas que llenan sus publicaciones de 'me gusta' y comentarios. Ahora, en su última publicación, la actriz deslumbró con una postal enseñando sus preciosas joyas.

La instantánea recibió cientos de mensajes rápidamente. "Guapa guapa", "Maravillosa", "Qué diosa hermana", "Cásate conmigo", "¿Por qué eres tan hermosa?", "Háblame de perfección" y "Una vez más, me has dejado sin palabras", son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en el posteo que tiene más de 3 millones de likes.