Salma Hayek patea el tablero, “Ya no soy más la mexicana sexi, quiero ser una superheroína”

Salma Hayek, nació en una familia devotamente católica y durante su niñez estudió en la escuela Margarita Olivo Lara de su ciudad natal Coatzacoalcos. Fue enviada a la Academia del Sagrado Corazón, Grand Costeau, Luisiana, a la edad de 12 años. Durante su estadía ahí le diagnosticaron dislexia, por lo sus padres esperaban que tuviera algunos obstáculos en su aprendizaje. Pero al parecer esos temores fueron simplemente infundados ya que hoy habla español, francés, árabe e inglés.

Salma Hayek tuvo un gran susto en marzo del año pasado, cuando contrajo covid-19 y pensó que estaba a punto de morir. Pero sigue viva, y aunque con algunas secuelas, ya está preparada para lo que prometen ser un par de años muy fructíferos en su carrera: ha rodado “Hitman' s Wife' s Bodyguard" (El otro guardaespaldas 2) con Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson y “House of Gucci” de Ridley Scott, junto a Adam Driver y Lady Gaga. Pero probablemente el mayor éxito que tiene por estrenar es "Eternals" de Marvel.

Salma pensó que nunca estaría en una película de Marvel, por su edad y expresó: “Pensé que ese barco había zarpado, y fue un shock absoluto". Recientemente contó a “Variety” sobre cómo fue el proceso de interpretar a un super humano para la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llamada “Eternals”.

Hayek aseguró que: “Esto es un hito, pues ser una heroína de acción como una mujer mexicana de 54 años parece algo complicado en un país muy racializado como Estados Unidos“. Aseguró que interpretó con mucho gusto el papel, pues eso supuso un descanso de la política, su papel protagónico en Hitman' s Wife' s Bodyguard y su lucha contra el covid-19.

La actriz dará vida a Ajak, una líder espiritual de la comunidad de "Eternals" en la Tierra, que tiene una fuerza, resistencia y velocidad superiores a los de cualquier humano; además, no envejece y puede comunicarse con seres Celestiales.

Eternals está dirigida por Chloé Zhao, quien acaba de hacer historia en los Oscar con 'Nomadland' y cuenta con un reparto muy numeroso lleno de estrellas como Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden y Kit Harington, entre otros.

El casting está lleno de caras de diferentes etnias, pero también de todas las edades, algo que atrajo mucho a la directora, Chloé Zhao, por eso dijo: "El edadismo es un problema muy preocupante en Hollywood y nosotros como artistas tenemos que enfrentarnos a él. Envejecer es una parte preciosa de la vida que debería ser celebrada. Es un honor para nosotros tener a Salma como la líder de la familia de 'Eternals'".

Hayek ha contado cómo se sintió cuando se probó por primera vez su traje de superheroína, un tema que la tenía preocupada en un principio porque. "Soy claustrofóbica. Me aterrorizaba la idea del traje. Porque si no me permite moverme y pesa mucho... pensaba que no iba a poder respirar, que me iba a volver loca". Imagen: El Heraldo

Por supuesto, todo eso se le olvidó cuando se vio reflejada en un espejo. "Me lo puse y me encontré profundamente conmovida. Fue una experiencia muy extraña porque no me lo esperaba. Me olvidé de cómo me quedaba, o de si iba a tener algún ataque claustrofóbico. Todo lo que podía ver era: ‘Oh, Dios mío, es una mujer mexicana con este traje y está pasando de verdad. Sí, podemos ser superheroínas’".