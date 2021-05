A sus 39 Britney Spears desfila sus bikinis enseñando su espectacular figura

Britney Spears es una de las artistas con mayor reconocimiento a nivel mundial debido a sus grandes éxitos Pop. La cantante, bailarina, compositora, modelo, actriz, diseñadora de modas y empresaria estadounidense actualmente tiene 39 años de edad aunque su belleza sigue intacta.

Spears comenzó su carrera cuando era tan solo una niña al participar en el programa de televisión “The Mickey Mouse Club”. Posteriormente, la estrella se abrió paso hacia el mundo de la música cuando firmó con “Jive Records”, dos años más tarde lanzó su álbum debut “Baby One More Time”, el álbum más vendido de una solista adolescente. No obstante, Britney no se queda atrás ya que siempre está al día con las rede sociales como Instagam y Tik Tok.

El gran boom de Britney Spears llegó en el año 2000 cuando lanzó su segundo álbum, “Oops!... I Did It Again”, el cual vendió 1.3 millones de copias en su primera semana de lanzamiento en Estados Unidos. Fue así como los primeros dos álbumes de la cantante la establecieron como un icono pop al romper récords de ventas internacionales. Además de ello, Britney fue acreditada como la principal fuerza impulsora detrás del renacimiento del pop adolescente a finales de la década de 1990, siendo catalogada como la mejor artista adolescente de todos los tiempos. Debido a ello la honorificaron con el título de la “Princesa del Pop”.

La cantante ha trascendido tanto que su influencia, en la industria es considerada como el punto de inflexión de las bandas y solistas de los años 90 a la edad dorada del siglo XXI. En el año 2002, Spears debutó en el cine con un papel protagónico en la película “Crossroads”. Increíblemente, a sus tan solo 21 años recibió una estrella en el “Paseo de la Fama de Hollywood”, convirtiéndose en la cantante más joven en recibirla. Tristemente, tras el lanzamiento de su primer álbum de grandes éxitos, “Greatest Hits: My Prerogative” Britney sufrió una serie de problemas personales y su carrera entró en un receso.

Imagen: Mor.Bo

Finalmente, en el año 2007 la artista volvió a la industria musical con su quinto álbum de estudio, “Blackout” el cual fue enormemente aclamado por sus éxitos “Gimme More” y “Piece of Me”. Spears ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de la historia. ​ Según la “Recording Industry Association of America”, desde su debut, Britney es una de las artistas femeninas que ha vendido más grabaciones a nivel mundial y la octava mujer a nivel general en Estados Unidos, con 34 millones de copias certificadas. Actualmente la cantante lleva una vida más tranquila con sus hijos, sin embargo, eso no le impide el seguir compartiendo parte de su vida con los fans, lo cual hace en rede sociales como Tik Tok donde recientemente demostró su gran belleza e increíble atractivo físico al desfilar sus distintas bikinis.