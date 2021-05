De la cima al ocaso, ¿Cómo hizo Nicolas Cage para perder toda su fortuna y quedar en bancarrota?

Nicolas Kim Coppola, conocido profesionalmente como Nicolas Cage, es un actor y cineasta estadounidense que ha llegado a lo más alto de la fama para luego caer en picada. Cage ha sido nominado para numerosos premios cinematográficos importantes habiendo ganado un “Oscar”, un “Globo de Oro” y un “Screen Actors Guild Award" por su actuación en “Leaving Las Vegas”.

Durante su carrera temprana, Cage protagonizó una variedad de películas iniciado su despegue hacia la fama en la década de los 80’. Por otro lado, el artista también dirigió la película “Sonny” en el año 2002, por la que fue nominado al “Gran Premio Especial en el Festival de Cine de Deauville”. Además de ello, Nicolas es propietario de la productora “Saturn Films” y ha producido películas como “Shadow of the Vampire” y “La vida de David Gale”. Su gran talento lo llevó a ganar millones de dólares; sin embargo, al parecer el actor no supo administrar bien su dinero por lo que está en la quiebra.

En 1997, Nicolas Cage ocupó el puesto número 40 en la lista de las 100 mejores estrellas de cine de todos los tiempos de la revista “Empire”. Luego, al año siguiente, el artista alcanzó el puesto número 37 entre las 100 personas más poderosas de “Premiere en Hollywood”. Fue así que Cage llegó a ser uno de los actores mejor pagados de Hollywood, logrando que su cuenta bancaria sumara más de 150 millones de dólares. Pero…¿Qué hizo con todo ese dinero y cómo logró despilfarrarlo y quebrar en tan poco tiempo?

Si bien Cage culpó a su administrador de finanzas de su lamentable situación económica, la realidad sería que el actor acostumbraba a tener y cumplir una increíble cantidad de caprichos costosos. Entre algunas de las grandes excentricidades que Nicolas tenía podemos mencionar: dos castillos, quince casas, una flota de yates, algunos Rolls Royce, su propia isla en Las Bahamas e incluso dos cobras albinas valuadas en 270.000 dólares y un pulpo gigante por 150.000 dólares. Podemos admitir que sus posesiones delatan los grandes gastos y la causa de la quiebra del actor por sí solas.

Imagen: Pinterest

Fue así como de manera drástica Cage fue perdiendo su fortuna, pudiendo ver como se reducían las cifras en sus cuentas bancarias de 150 millones de dólares a 25 millones. Por otro lado, según “Daily Mail”, los impuestos de todas sus propiedades superan los de 14 millones de dólares. Finalmente, a Nicolas no le bastó con tener su propia isla ya que también adquirió la mansión “LaLaurie” en Nueva Orleans valuada en casi cuatro millones. Además de ello, el actor cuenta con más propiedades en Aspen, San Francisco, Nueva York y Venice Beach. Por último uno de los más extraños gastos del actor sería un fósil de una cabeza de dinosaurio de más de 67 millones de años de antigüedad con un valor de 246.000 euros. No obstante, el cráneo resultó ser una pieza robada por un paleontólogo de Mongolia por lo que el actor debió devolverlo al gobierno.