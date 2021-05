Yolanda Saldívar contó por qué mató a Selena Quintanilla

En su corto paso por este mundo, Selena Quintanilla dejó un gran legado musical. En la actualidad, a 26 años de su muerte, sus canciones siguen sonando y no hay quien no la recuerde con mucho cariño. Gracias a ella la música latina se insertó en el mercado internacional y se convirtió en una de las artistas latinoamericanas más influyentes de todos los tiempos.

Cuando se encontraba en la cumbre de su carrera, Yolanda Saldívar, la presidenta de su club de fans y amiga, le arrebató la vida de un disparo. Debido al reciente estreno de su biopic Selena: la serie en Netflix, comenzaron a circular en las redes muchos recuerdos de la reina del Tex-Mex. También salió a la luz una entrevista que la asesina de la cantante realizó algunos años atrás en donde contó qué pasó aquél 31 de marzo de 1995.

La criminal se encuentra en la cárcel desde que cometió el ilícito y fue condenada a cadena perpetua en la Unidad Mountain View en Gatesville. En 4 años podrá ser candidata a la libertad condicional y desde que está en prisión, ha brindado varias entrevistas a la prensa intentando explicar lo que ocurrió con Selena.

En esta charla que tuvo con María Celeste, ella trató de dar a entender que la muerte de la cantante fue un accidente que se dio en medio de una discusión por un secreto que tenían. "En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije vete. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que ella me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto", contó.

"La pistola estaba arriba de la cama, agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Donde ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro", relató.

Esta versión nunca fue creída por las autoridades y al rearmar los hechos determinaron que Saldívar le robaba a Selena y cuando estaba a punto de despedirla la citó engañada al Hotel Days Inn en Corpus Christi para cometer el crimen.

Video: pressPLAYnow ER (YouTube)