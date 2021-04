¿Le sentó bien el separarse de JLo? Alex Rodríguez y su increíble cambio de apariencia

Jennifer López, actriz, cantante y bailarina estadounidense, recientemente ha estado en el ojo público debido a su divorcio de Alex Rodríguez. La relación de la artista y el ex jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, habría comenzado hace cuatro años llevando a un compromiso en marzo de 2019. Tristemente, en abril de este año, la pareja anunció el final de su compromiso aunque al parecer Rodríguez habría salido beneficiado de la separación.

Alexander Rodríguez, apodado " A-Rod ", es un ex beisbolista profesional, empresario y filántropo. Si bien Alex y Jennifer al parecer acabaron en buenos términos, quien se habría recuperado mejor de la separación sería Rodríguez ya que se lo ha visto con un nuevo y mejorado aspecto físico. Tal parece que el ex deportista estuvo haciendo dieta ya que se puede apreciar en él una notable pérdida de peso.

Recientemente la ex pareja de Jennifer López, mostró al público su nuevo cuerpo tonificado al compararlo con fotos del antes y después en Instagram. Esto lo hizo más de una semana después de que él y López confirmaran que terminaron su relación. En la publicación Alex comentó: “¿Alguien más está decidido a seguir con sus objetivos de fitness este año? He sido consistente con mis entrenamientos y finalmente puse las fichas”, agregó. "¿Qué comida es tu debilidad?".

Por otro lado, a modo de broma, el entrenador del pelotón favorito de Jennifer y Rodríguez, Robin Arzón, comentó: “El llano pone fichas. Sabroso / salado hasta el final”. Tal parece que Alex Rodríguez ha estado participando en un programa de entrenamiento de $ 4000. “A-Rod mostró un compromiso increíble durante nuestro programa de 54 días”, dijo el entrenador de ejercicios, Rodrigo Garduño, al portal de “Page Six”. “Estuvo en el entrenamiento a tiempo, sin importar cuán ocupada pudiera estar su agenda. Esa es la única forma de lograr resultados”, finalizó Garduño.

Imagen: Instagram

El entrenamiento realizado por Alex Rodríguez consiste en entrenamiento HIIT, cardo y levantamiento de pesas. Además de ello, también cuenta con asesoramiento nutricional el cual incluye no beber durante nueve semanas. ¿Cómo habrá ahogado Alex sus penas luego de su separación de Jennifer? No obstante, la pareja fue vista cenando juntos durante el pasado fin de semana en un lujoso hotel de Los Ángeles. El restaurante del hotel sería el mismo al que habrían ido en su primera cita en el año 2017. Tal vez aún hay esperanzas entre la cantante y el deportista, aunque sin dudas la separación le sentó muy bien al ex beisbolista.