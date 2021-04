Detalles de la Fertilización In Vitro y su mente maestra: Anne McLaren

La Fecundación in vitro, abreviada como FIV, es una técnica por la cual se produce la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides pero se realiza fuera del cuerpo de la madre. La FIV es el principal tratamiento para la esterilidad en casos en los que otros métodos de reproducción asistida no han tenido éxito. Anne McLaren fue la científica británica destacada por su trabajo en biología del desarrollo el cual ayudó a conducir a la Fecundación In Vitro humana.

Anne McLaren recibió muchos honores por sus contribuciones a la ciencia, incluido el nombramiento como oficial de la Royal Society. Su mayor obra, es un sistema que implica el control hormonal del proceso ovulatorio, extrayendo uno o varios ovocitos de los ovarios maternos, para permitir que sean fecundados por espermatozoides en un medio líquido. De esta manera, el óvulo fecundado –cigoto- puede ser transferido al útero de la mujer para continuar su desarrollo hasta el parto.

Si bien este proceso lleva ya mucho tiempo en uso, hay ciertos detalles que suelen ser ignorados. Hace 42 años, nació el primer bebé por medio de la Fecundación In Vitro en Inglaterra. El suceso tuvo tal revuelo que los médicos encargados del proceso debieron hacer la cesárea a obscuras, con el hospital totalmente cerrado y con protección de autoridades para evitar aglomeraciones. La mayoría de las personas temen que los niños nacidos a través de una Fecundación In Vitro tengan problemas en su desarrollo aunque realmente estos bebés tienen un desarrollo psicomotor normal.

Por otro lado, el proyecto de Anne McLaren tiene un 45% de mayor probabilidad de éxito y de obtener un embarazo en mujeres menores de 35 años. Esto se debe a que la edad puede ser el factor más influyente porque el número y calidad de los óvulos en los ovarios disminuye enormemente a partir de los 35 años. Además de ello, antes de realizar esta fecundación, tanto el hombre como la mujer deben pasar por una serie de exámenes médicos que evalúen su estado de salud previo al procedimiento.

Imagen: Ilaya Fertility Clinic

Finalmente la razones más comunes por las que una Fecundación In Vitro se lleva a cabo es debido a: obstrucción o lesión en las trompas, disminución de la cantidad y/o alteración morfológica de los espermatozoides, endometriosis moderada o severa, alteraciones en la ovulación, fracaso de otros tratamientos y requerimiento de recepción de óvulos donados, entre otros. Es así como el proyecto de Anne McLaren ha hecho posible la felicidad en millones de parejas al rededor del mundo al tener la oportunidad de formar una familia. Además de ello, los jóvenes producto de fertilización asistida tiene un mejor funcionamiento familiar; esto puede deberse a que, al ser niños tan esperados y deseados, los padres invierten más tiempo de calidad con ellos.