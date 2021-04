Sin tapujos: Angela Torres confiesa como era grabar con Juan Darthés

Ángela Torres anoche estuvo invitada en el programa de Andy Kusnetzoff “PH Podemos Hablar”, que se transmite por la pantalla de Telefe, se refirió a cómo fue el momento por el que tuvo que pasar cuando Thelma Fardín realizó la denuncia de abuso por parte del actor Juan Darthés.

Recordemos que el 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardín denunció a Juan Darthés de abuso sexual. Con apoyo del colectivo de Actrices Argentinas, este hecho que marcó un antes y un después en el trato que reciben las mujeres en su lugar de trabajo. Según Fardín, en 2007, Darthés de 45 años en ese entonces, abusó sexualmente de Thelma cuando esta tenía 16 años y estaban realizando un gira por Nicaragua con la telenovela “Patito Feo”.

Volviendo a Ángela Torres, cuyo verdadero nombre es Ángela Azul Concepción Caccia Currà, nacida en 1998 en Buenos Aires , Argentina: creció en medio de una familia de artistas ya que es hija de la actriz Gloria Carrá y del músico Marcelo Torres, sobrina del cantante Diego Torres y nieta de Lolita Torres, y fue por esta última que Ángela decidió ocupar su apellido para su nombre artístico, ya que esta influencia la motivó a estudiar teatro y circo desde los ocho años.

Con respecto a lo ocurrido en 2018 el conductor le preguntó a Ángela: “La última vez que viniste hablamos sobre el tema de Juan Darthés que aún sigue dando que hablar acá y en Brasil también. Pero a vos te tocó protagonizar, por ahí muy chica la novela con ellos”.

A lo que Torres respondió: “Lo veo a la distancia y me parece un horror desde el primer momento” y agregó: “Yo creo que para mí particularmente ese año fue un año de despertar, así como muy grande”.

En 2018 Ángela Torres había dicho: “A veces me daba hasta impresión tener que compartir escenas en las que yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuera un padre, en la intimidad y en lo personal, yo sentía que era todo un horror. No me gustaba tener que compartir ese espacio”.

