El momento más feliz de J Balvin junto a su pareja

J Balvin, es uno de los cantantes de reggaetón más sonados y populares del momento. El cantante la logrado alcanzar la fama internacional ganándose así el ser llamado " Príncipe del Reggaetón" ya que es uno de los artistas de música latina con más ventas, alcanzando más de 35 millones de copias vendidas en todo el mundo. El artista colombiano se ha robado el corazón y respeto de millones de fans , especialmente el de cierta modelo argentina con quien está por formar una familia.

Balvin ha ganado cinco premios Billboard de la música latina, cuatro premios Grammy latinos, dos premios MTV Video Music Awards y cuatro premios de la música latinoamericana, además de dos nominaciones a los premios Grammy; esto lo convierte en uno e los artistas latinos más galardonados de todos los tiempos. Sin embargo, sin dudas sacó el premio mayor al enamorar a Valentina Ferrer, una modelo, actriz, presentadora de televisión y ganadora del concurso de belleza Miss Argentina 2014.

La modelo argentina y pareja de J Balvin, se caracteriza por su discreción ya que ambos prefieren mantener privada su vida personal. Tanto es así que el cantante y Valentina están juntos desde mayo de 2018 pero esperaron hasta febrero de 2019 para hacer pública su relación. Ferrer y Balvin se conocieron durante la grabación del hit musical del colombiano “Sigo extrañándote”, donde la pareja protagonizaron los personajes principales del videoclip; desde allí en más el amor comenzó a florecer y jamás paró.

Hoy en día la relación ha llegado a otro nivel ya que Valentina Ferrer, quien representó a Argentina en el certamen Miss Universo 2014, y J Balvin están próximos a convertirse en padres. La pareja anunció tan importante hecho para la revista Vogue México a la cual Ferrer concedió una entrevista y posó para la portada .Al respecto la modelo declaró: “Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”.

Imagen: Vogue México

Si bien las sospechas de embarazo venían resonando desde noviembre de 2020; en ese entonces J Balvin fue interrogado al respecto y afirmó: “No es verdad, pero me gustaría. Es uno de mis grandes sueños”. El cantante, quien fue nombrado como una de las 100 personas más influyentes del mundo, al parecer trata de tomarse con calma la larga espera de su hijo al igual que Valentina quien afirma: “Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”. Esperemos que próximamente nos revelen el sexo del bebé y su posible nombre, aunque esto es esperar mucho de una pareja tan privada como lo es la del cantante y la modelo.