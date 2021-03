La noble donación que realizará Joel Embiid gracias al All-Star Game de la NBA

El pívot estrella de los Sixers, Joel Embiid, se ha comprometido a dar sus ganancias del All-Star Game de la NBA a varios refugios para personas sin hogar de Filadelfia, lo que significa que 100.000 dólares se destinarán a varias organizaciones. Además, la franquicia, anunció entregará 100.000 dólares adicionales a los mismos grupos de ayuda a los necesitados.

"Muchos han atravesado tiempos tan difíciles durante la pandemia", declaró Embiid en un comunicado emitido por el equipo en el que anunciaba su donación. Agregó que "sentí que era importante brindar más apoyo a las personas y familias que luchan contra la falta de vivienda y la inseguridad alimentaria".

"Estoy continuamente agradecido por todo el apoyo que Filadelfia y los aficionados me han brindado no sólo en el All-Star, sino durante todos mis años en la liga. Seguiré ayudando en todo lo que pueda", cerró. Embiid, quien juega para el Equipo Durant en lo que será su cuarta aparición en el show, está donando a Project HOME, Sunday Breakfast Mission y Youth Service Inc.

Su donación proporcionará 15.000 comidas; 4.000 prendas de vestir básicas; atención y tratamiento para 1.000 personas sin hogar que reciben vacunas de la Covid-19. Además apoyo a más de 30 familias previamente sin hogar; dando ayuda financiera a un campamento de verano de seis semanas para más de 50 jóvenes sin hogar y en riesgo; y albergue y necesidades esenciales para más de 300 adolescentes que se enfrentan a la falta de vivienda o la inseguridad en el hogar.

Embiid, que será titular en el partido del domingo, se encuentra en medio de la mejor temporada de su carrera, promediando 30,2 puntos; 11,6 rebotes y 3,3 asistencias por partido. Filadelfia (24-12) terminó la primera mitad de la temporada con la mejor marca de la Conferencia Este, medio juego por encima de los Brooklyn Nets (24-13).