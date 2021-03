El Chavo del 8: el último chiste que le hizo Don Ramón a Quico antes de morir

Casi cinco décadas han pasado desde que salió por la pantalla chica la primera entrega del Chavo del 8. Hoy, sus personajes continúan estando más vigentes que nunca y no hay quien no los recuerde con cariño. Dos de los más queridos son Quico y Don Ramón que si bien en el programa no tenían buena relación, fuera de las cámaras mantenían un vínculo muy cercano.

Carlos Villagrán, quien interpretó al niño engreído que buscaba la atención de todos en la vecindad, habló con Carmen Valdés, hija del fallecido Ramón Valdés quien se puso en la piel del hombre al que no le gustaba trabajar y le debía la renta al Señor Barriga. La charla fue transmitida en un Instagram Live para que todos los fanáticos de la tira creada por Roberto Gómez Bolaños pudieran verla.

Durante la transmisión, el actor contó cómo se despidió de su gran amigo y el chiste que este le hizo antes de morir. "Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo. Me fui a despedir de él al Hospital Santa Elena. Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo", relató.

"Lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo', me respondió", señaló.

El 9 de agosto de 1988 el papá de La Chilindrina falleció a sus 64 años producto de un cáncer de estómago originado por su gran adicción al tabaco. Villagrán recordó cómo fue el momento cuando se enteró de la triste noticia. "Recibí una foto suya, estaba sentado, me la quedé mirándola y sin palabras. En ese momento, recordé tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron", indicó.

"Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí", le admitió Villagrán a la hija de su compañero de la vecindad más famosa de la pantalla chica.