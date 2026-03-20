Ni primavera ni verano: las plantas ideales para darle vida al jardín en otoño

Cuando el calor empieza a ceder y los días se acortan, muchos jardines entran en pausa. Las hojas caen, el verde pierde intensidad y da la sensación de que todo se apaga un poco. Sin embargo, lejos de ser un cierre, el otoño puede convertirse en una oportunidad para algunas plantas .

Porque hay algo que no siempre se tiene en cuenta: esta época del año es, en muchos casos, más amigable para las plantas que el verano. Menos estrés térmico, menos exposición directa al sol y un entorno más estable para que nuevas especies se adapten sin sufrir tanto.

La jardinería suele asociarse con la primavera. Es lógico. Pero los especialistas coinciden en que el otoño tiene ventajas propias que vale la pena aprovechar.

El suelo todavía conserva algo de calor acumulado, lo que favorece el desarrollo de raíces. A eso se suma un clima más templado, sin extremos, que permite que las plantas se establezcan con mayor facilidad.

En otras palabras: lo que se planta ahora tiene buenas chances de crecer fuerte y preparado para lo que viene. Si hay una planta que representa al otoño , esa es el crisantemo. Es difícil no verla en viveros o balcones durante estos meses.

Sus flores aparecen en tonos intensos —amarillos, naranjas, rojos, violetas— y generan un contraste inmediato con el entorno más apagado de la estación. Además, tienen algo a favor: no son exigentes.

Se adaptan bien al clima fresco y no requieren cuidados complejos. Por eso, suelen ser la primera elección para quienes quieren sumar color sin complicarse demasiado.

Brezo y cyclamen: dos formas distintas de mantener vivo el jardín

El brezo, quizás menos conocido, cumple un rol similar pero con otro estilo. Sus flores pequeñas, en tonos rosados, blancos o violetas, aportan una estética más sutil, casi delicada.

Funciona muy bien en macetas, balcones o espacios reducidos, y tiene una gran ventaja: resiste bien el frío y mantiene su floración cuando otras plantas ya entraron en reposo.

cyclamen Shutterstock

El cyclamen, en cambio, suele aparecer más en interiores. Es una de esas plantas que encajan perfecto en una mesa, una entrada o un rincón con luz indirecta.

Sus flores, que pueden durar varias semanas, tienen una forma particular y colores que van del blanco al rojo intenso. Con algunos cuidados básicos, puede acompañar toda la temporada sin perder protagonismo.

Cómo sostener el jardín cuando baja la temperatura

Elegir bien qué plantar en otoño hace la diferencia. No se trata solo de estética, sino también de adaptación. Las especies que toleran el frío y no requieren demasiada intervención permiten mantener espacios verdes activos incluso cuando el clima no acompaña tanto. Y eso cambia por completo la percepción del jardín.

Lejos de ser una estación de transición, el otoño puede tener identidad propia. Con menos esfuerzo del que parece, es posible lograr que balcones, patios o jardines sigan teniendo vida.

Al final, todo se reduce a entender el momento. Y a aprovecharlo. Porque mientras muchas plantas descansan, otras están listas para ocupar su lugar.