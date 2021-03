Inaudito: Britney Spears homenajea a las mujeres que la inspiraron y excluye a Madonna

Britney Spears no ha tenido una vida fácil, por el contrario ha sido complicada con altos y bajos en su carrera y en lo personal. Es en esta vida en la que su padre ejerce de tutor, administra todo respecto a su presente y quitándole la libertad. Pero la sororidad está muy presente en su vida y así lo ha dejado plasmado en sus redes sociales.

En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, ha nombrado actrices de la talla de Sharon Stone, Natalie Portman y Sarah Jessica Parker, también a Miley y Noah Cyrus y a su hermana, Jamie Lynn Spears. su comentario dice: "Estas son las mujeres que realmente han inspirado mi vida 🌹⭐️👑 !!!! Estar lejos de mi familia y mi novio durante el confinamiento fue realmente difícil para mí, pero lo bueno de las redes sociales es que podemos conectarnos de una manera diferente que nos ayuda a no sentirnos solos en este mundo loco 📱👩🏼‍💻🤓 !!! Estas chicas geniales siempre añaden una chispa a mi día ✨✨✨ !!!!".

La actriz Sharon Stone no ha tardado en responder a este halagador y precioso mensaje diciendo: "Gracias. Eres uno de los talentos más grandes y amados de este mundo. Elige tu futuro; visualiza tu sueño"

Imagen: Instagram Britney Spears

No ha sido la única que ha querido agradecer a Britney Spears, su hermana se ha expresado con el siguiente emoticon 👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀. Noah Cyrus ha agradecido con estas palabras: "Mi mandíbula todavía está en el suelo 😩😩😩 has sido tan inspiradora para mí desde que era una niña y poder crecer con tu música fue una bendición. ¡Te quiero tanto, mi reina!".

Imagen: Instagram Britney Spears

En sus últimas publicaciones de Instagram, Britney ha estado recordando algunas cosas de su pasado y alguna actuaciones de años atrás donde la pudimos ver muy joven en un viaje que realizara a Singapur hace algunos años. Sin embargo muchos de sus fans le reclamaron el hecho de que en este "homenaje" a las mujeres que la han inspirado, no mencionara a la "Reina del Pop" Madonna; a partir de esto muchos han conjeturado un distanciamiento entre las artistas, acaso hay alguna cuenta sin resolver entre las intérpretes de "Me against the Music". Como ha remarcado ella, no importa lo que pensemos sobre alguien, porque seguramente es distinto de lo que hay detrás de la lente de la cámara de fotos.