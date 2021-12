Tini Stoessel alardeó su hermosura y deslumbró a sus fans

Tini Stoessel participó del programa conducido por Germán Paoloski, "No es tan tarde" y confirmó una esperada noticia por parte de sus millones de fans. La actriz y cantante de 24 años indicó que va a realizar una colaboración con Lali Espósito.

"Tenemos, estamos trabajando en eso. Va a suceder. Estoy segura que va a pasar. No sabemos cuándo pero el día que sea va a ser muy épico" señaló Tini.

Hace unas horas, Tini Stoessel compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En las mismas se puede ver a la joven latina desplegando toda su hermosura ante la cámara. La ex estrella de Disney lució una minifalda de color fucsia, sandalias romanas a tono y una bluda corta anudada de seda de color rosa pastel . Además, la también bailarina complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“GRACIAS POR TANTO AMOR. SE AGREGARON DOS NUEVAS FUNCIONESSS??????ESTO ES UNA LOCURA Y LOS SHOWS VAN A SERLO TAMBIENNNN. Nuevas funciones / 24 y 27 de Marzo / Hipodromo de Palermo” fue el promocional y simple texto que eligió Stoessel de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.



Fuente: Instagram Tini Stoessel

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a ex pareja de Sebastián Yatra se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 527 mil corazones. Además, el posteo de la intérprete de “La niña de la escuela” recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles seguidores, hacia su magnífica figura y su outfit elegido.

Fuente: Instagram Tini Stoessel

Fuente: Instagram Tini Stoessel