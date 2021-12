Limpio y desinfectado, cómo limpiar la pantalla de tus dispositivos

Cada día al despertar chequeamos el móvil, encendemos el televisor para ver las noticias y trabajamos en nuestro ordenador. Esa rutina puede variar entre diferentes personas pero lo que muchos comparten es sin dudas, el uso de estos dispositivos que han llegado a nuestras vidas para no abandonarnos. Son tan usados, que es preciso limpiar estas pantallas periódicamente. No solo para que luzcan bien, sino también para que no estén contaminados con virus o bacterias y para eso, hay consejos muy sencillos.

Aunque no lo notemos, día a día se adhiere suciedad a nuestras pantallas. Ya sea por el polvo, el humo o cualquier otra condición ambiental, como también por el mal uso que podemos hacer, utilizando el móvil, el ordenador o la televisión y tocándolos con las manos sucios. Ante esto, debes saber que existen procedimientos y consejos específicos para cada uno de estos elementos.

Sin darnos cuenta, las pantallas acumulan suciedad

Fuente: Unsplash

Limpiar la pantalla del ordenador

El ordenador puede ser de gran utilidad para trabajar. Cuando lo usas con este objetivo, generalmente la ocupas diariamente. Cuando esto sucede, comemos al lado y sin darnos cuenta llenamos de grasa la pantalla. Para limpiarla correctamente, solo basta con humedecer un paño de microfibra en alcohol isopropílico y pasarlo por toda la superficie quitando la suciedad pero cuidando no presionar demasiado.

Limpiar la pantalla de la televisión

Los nuevos televisores tienen pantallas cada vez más finas y delicadas. Por lo tanto, es preciso asearlas con cuidado. El procedimiento es similar al anterior. En ese caso, el primer consejo es que desenchufes el aparato. Luego, mezcla partes iguales de alcohol isopropílico y agua destilada en un pulverizador. Aplica sobre la superficie y luego pasa una gamuza, quitando toda la suciedad cuidando de no mojar cables o zonas delicadas.

Desenchufa la televisión antes de limpiarla

Fuente: Unsplash

Limpiar la pantalla del móvil

Si hay un objeto que se ha vuelto imprescindible, ese es el teléfono celular, que se ha convertido en una herramienta en la que se pueden hacer múltiples tareas. Para limpiar este dispositivo, humedece un paño con líquido específico o bien con una solución para limpiar gafas. Asimismo, evita por completo la utilización de servilletas de papel y el alcohol, que podría provocar rayaduras.