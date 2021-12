Hoy: todos los famosos que se fueron escandalosamente del programa

El programa “Hoy”, conducido por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, se caracteriza por llevar alegría y buenos momentos a los televidentes. Pero, a lo largo de los años, ha habido famosos que se han ido escandalosamente del programa.

En algunos casos, ha sido por malos entendidos, mientras que otros por tener diferentes opiniones. Entre todas esas situaciones vividas, recordamos dos en particular que han causado un gran revuelo.

Victoria Ruffo abandono “Hoy”

Hace unos años, Victoria Ruffo fue al programa “Hoy” para promocionar su obra de teatro “Cita a ciegas”. Sin embargo, lo que pensó que sería una entrevista amena, terminó siendo un mal momento.

La actriz, antes de que comenzara la transmisión, le avisó a la producción que ella no quería participar de un juego que se hace dentro del programa en donde todos tienen que cantar. Tampoco quería ser parte de los juegos.

Lo que sucedió fue que, una vez que comenzó el programa, no respetaron sus peticiones y los conductores pretendían que Victoria Ruffo jugara. Fue en ese momento que ella decidió abandonar el estudio e irse del programa.

Shanik Berman se enojó con Galilea Montijo

Shanik Berman y Galilea Montijo se pelearon durante el programa. Todo comenzó después de que pasaron una nota al aire en la que se hablaba de una cena que habían tenido Irán Castillo y Mario Domm, vocalista del grupo “Camila”.

Al terminar la nota, Shanik Berman dijo que el cantautor era un maleducado porque la actriz era la que había pagado toda la cita. A lo que Galilea Montijo le cuestionó cómo es que sabía esa información.

“Es mi opinión. Aparte, ¿tú que traes? Desde que llegué, no te han dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas”, le dijo Shanik Berman a Galilea Montijo mientras lloraba. Después, se paró y se retiró del estudio.

¡También los conductores se enojan!

En una ocasión, Andrea Legarreta se enojó cuando estaban jugando la sección de 'Guerra de Canciones'. ¿La razón? Se equivocó, lo que significaba que perdía.

La conductora tenía que cantar una canción que incluyera la palabra “maldito”, así que decidió interpretar “Por Tú Maldito Amor” de su esposo Erik Rubí. El problema fue que se trabó y no le salió.

Al olvidarse la letra, se enojó, dio una media vuelta y se fue del programa. Por suerte fue solo una cuestión de segundos, después volvió y continuó jugando.

¿Qué otra situación así recuerdas haber visto en “Hoy”?