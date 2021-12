El sorpresivo dato que pocos conocen de la infancia de Marc Anthony

Marco Antonio Muñiz Rivera, o mejor conocido como Marc Anthony, comenzó su carrera musical con el género hip hop y en 1991 llegó al puesto número uno de las listas estadounidenses. Con el paso de los años, se convirtió en un gran referente musical y sus melodías van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop.

Si bien sus canciones son, en su mayoría, en español, hay que destacar que su idioma materno no es este. Él debió sortear desafíos para aprenderlo y hoy lo maneja con gran fluidez. Sin embargo, hay un sorpresivo dato que solo unos pocos conocen del cantautor puertorriqueño-estadounidense y es que durante su infancia y adolescencia era tartamudo.

Marc Anthony

"Era tartamudo, en mi niñez me crie tartamudo, me costaba mucho decir las cosas más sencillas, pero cuando cantaba se me quitaba, eso para mí fue un santuario, en donde yo me escondía", reconoció Anthony en una entrevista con Adela Micha.

Además, el ex de Jennifer Lopez aseguró que "le debe mucho a la música" y es por ello que le pone una especial atención y dedicación a cada una de las producciones que realiza. "Le tengo respeto a lo que es el arte de la música y me dio vida, mi forma de expresarme cuando ni podía pedir una hamburguesa o lo que sea", señaló.

Y remarcó: "La música cambió mi vida para siempre y no fue por ser famoso, fue por necesidad. Terminé protegiendo mi arte, lo que Dios me dio, por eso cada disco, cada letra, cada arreglo parecen diez años porque le tengo que entregar lo que me ha dado a mí, una vida".