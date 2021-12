El test de personalidad que te dirá al instante si eres celoso

Los test de personalidad siguen siendo los más elegidos por los internautas en las redes sociales. En segundos brindan asombrosos resultados que cautivan a millones de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de manera muy rápida, te permitirá conocer más acerca de tu forma de ser.

¿Deseas saber lo que expone sobre ti? Lo primero que tu ojo capte en el dibujo te dará todas las respuestas. ¡Hazle caso a tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Tenedor: tiendes a sobresalir por ser una persona con un gran espíritu aventurero. No te gusta mantenerte en la zona de confort y tratas de escabullirte de los espacios en los que no puedes crecer. Eres amable y bondadoso con todo el que se cruza por tu camino. Siempre te encuentras predispuesto a brindar ayuda a quien la precise sin esperar absolutamente nada a cambio. Para ti, la vida es demasiado corta para preocuparte por cuestiones que no tienen mucho sentido. Vives tus días como si no existiera un mañana y nunca tienes un no como respuesta.

istockphoto

Individuos: te caracterizas por ser alguien muy inseguro. En tus relaciones amorosas eres muy celoso. Creas en tu cabeza historias que rara vez pasan en la vida real y eso te juega muy malas pasadas. No soportas sentirte rechazado y te encanta tener vínculos que se mantengan en el tiempo. Para ti, todos tienen una media naranja esperando ser hallada en algún lugar del mundo. Eres muy fiel y leal. Siempre cumples con tu palabra y nunca harías algo para dañar a otro de manera intencional. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón.