Impresionante: 13 años después, así luce Byron Santana de 'Sin senos no hay paraíso'

Sin senos no hay paraíso emitió su primer capítulo en junio de 2008 y de inmediato acaparó todas las miradas de los televidentes. La telenovela estadounidense fue escrita por Gustavo Bolívar y producida por RTI Televisión para Telemundo. Cuenta la historia de la bellísima Catalina Santana (interpretada por la joven Carmen Villalobos) y su grupo de amigas que prestan servicios sexuales a los hombres más poderosos del narcotráfico.

Sus protagonistas se ganaron el corazón de miles de espectadores en el mundo y hoy, a más de una década de su lanzamiento, no hay quien no recuerde a aquellos que los tuvieron expectantes tantas veces delante de la pantalla. Uno de los que conquistó a más de uno del público fue Juan Diego Sánchez. El actor colombiano le dio vida a Byron Santana, el hermano de la protagonista.

Él asumió el rol paterno en su familia y tras obsesionarse con el dinero, cometió el mismo error que su consanguínea: dejó la escuela e ingresó al mundo de los sicarios. Trágicamente, obtuvo el peor final.

Sobre su papel en la tira, Sánchez, algún tiempo atrás, en una entrevista, reconoció: "Para mí significó mucho Sin senos no hay paraíso. Fue mi primer protagónico, me cambió la vida totalmente, crecí como actor, me llenó la vida de muchas alegrías, de muchas bendiciones, se me abrieron muchas puertas… para mí fue el proyecto que me dio prácticamente lo que hoy en día soy como actor".

Luego de su paso por la exitosa producción continuó brillando en otros trabajos. 'Niñas mal', 'Hilos de amor', 'Tarde lo conocí' y 'La ley del corazón', son por nombrar algunas en las que deslumbró delante de las cámaras. Hoy, tiene 31 años y luce impresionante. ¡Aquí te mostramos cómo se encuentra en la actualidad!