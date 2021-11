El test de personalidad que te dirá si eres aplicado

Los test de personalidad siguen siendo los retos más atrapantes en las redes sociales. En ellos, los usuarios descubrieron una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en pocos segundos aspectos de su forma de ser. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres descubrir lo que indica sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa y déjate guiar por tu intuición! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Ave: te destacas por ser alguien muy aplicado y perseverante. No bajas los brazos hasta alcanzar tus objetivos. Consideras que la vida es muy corta y por ello, no te haces dramas por problemas sin mucho sentido. Eres muy respetuoso y cordial con quienes se cruzan en tu camino. No soportas a la gente negativa y eliges rodearte de quienes ven el lado bueno a todo. Te caracterizas por ser reflexivo y nunca tomar decisiones impulsivas.

istockphoto

Hoja: eres una persona que se destaca por ser muy insegura. Posees un increíble potencial pero no logras verlo. Te paraliza el futuro, te aferras con mucha fuerza al pasado y no logras disfrutar del presente. Te cuesta mucho asimilar los cambios y te estancas en asuntos sin mucho sentido. Crees en el amor para toda la vida y eres capaz de sacrificar tu propia felicidad por ver alegres a los que más amas. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu corazón.