Conoce la lujosa mansión real de The House of Gucci

“House of Gucci” es una película estadounidense de drama y crimen dirigida por Ridley Scott. Está basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, escrito por Sara Gay Forden, y narra el asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa, Patrizia Reggiani. La película es protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver, además de tener a Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek y Al Pacino en papeles secundarios.

La imponente mansión donde se grabó el filme es una villa italiana disponible para alquilar en Airbnb. La propiedad se encuentra adyacente al Lago de Como y posee vistas espectaculares. La casa está ambientada en los 90 aunque su belleza es estática en el tiempo.

La mansión donde se grabó “House of Gucci”, es conocida como Villa Balbiano y data de finales del siglo XVI. Increíblemente, el cardenal Angelo Maria Durini, quien presidió la finca en el siglo XVIII, recibió a miembros de la Iglesia Católica Romana y habitantes de la alta sociedad en festivales, banquetes y bailes.

La finca cuenta con casi tres acres de césped y jardines, acceso privado al lago y dos piscinas. Además de ello, la mansión posee incomparables vistas a las montañas del Lago de Como ya que los asientos en los jardines dan a las montañas que rodean el lago. Durante su mandato como propietario de Villa Balbiano, el Cardenal Angelo Maria Durini acumuló una gran colección de arte y construyó nuevas estructuras, incluida una iglesia, en parcelas adicionales de tierra que adquirió para la propiedad.

La imponente mansión donde se grabó “House of Gucci” está disponible para el alquiler de huéspedes por una sola noche el 30 de marzo de 2022, por $ 1,125 dólares. Algunas de las comodidades que incluye son: un extenso jardín, que ha sido reconocido por la Sociedad Británica de Diseñadores de Jardines, una piscina al aire libre, un muelle privado y un cobertizo para botes. Además, el palazzo principal cuenta con seis suites con opulentos baños de mármol.