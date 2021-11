El verdadero motivo por el que la Doctora Polo se fue de Cuba

Uno al ver y escuchar a la Doctora Polo se puede sentir el sentimiento y la angustia que siente al momento de hablar del país que la vio nacer, Cuba. Un destino al que raramente visita por cuestiones muy personales, pero del que se siente orgullosa y por el que quiere luchar con uñas y dientes.

Ana María Polo González, popularmente conocida como la Doctora Polo, nació en La Habana, Cuba, el 11 de abril de 1959. A los dos años se fue con su familia a Puerto Rico, huyendo de la Revolución Cubana, en donde buscaron refugio y una mejor vida.

A muy corta edad se mudó a Miami, ciudad que la recibió con los brazos abiertos y la cual no soltó más. Es ahí en donde se ha desarrollado tanto personal como profesionalmente.

Estudió en la Universidad de Miami, Florida, en donde estudió leyes. Ejerció como abogada durante unos 20 años, siempre intentando ayudar a las personas más vulnerables en casos de adopciones, custodia y manutención de menores, divorcios, paternidad y particularmente casos de violencia doméstica.

Cuando ganó prestigio y se comenzó a ser conocida fue con su programa de televisión ‘Caso Cerrado’, el cual duró 20 años al aire y llegó a más de 21 países a través de Telemundo. Un rotundo éxito.

La Doctora Polo lucha por Cuba

A mediados de este año, cuando Cuba apareció en los noticieros de todo el mundo debido a la situación que se estaba viviendo en el país, la Doctora Polo no pudo contenerse y salió a hablar sobre las injusticias que se estaban viviendo.

"¡Hola amigos! Hoy me dirijo a ustedes con un mensaje sumamente importante para mi. La situación de mi país natal, CUBA, es extrema y devastadora. Si bien la gente en la isla lleva 62 años de represión y opresión, hoy en día las condiciones de salud y falta de alimentos es más que precaria", manifestó Ana María Polo a través de sus redes sociales.

Y agregó: "Esto me toca en lo más profundo, me preocupa y me entristece. Gracias a todos los artistas, periodistas, personalidades, negocios, etc, que se han unido a la causa por la libertad de Cuba, especialmente en estos últimos días. Gente común que comparte en sus redes sociales fotos y videos de la brutalidad que se vive allá".

"Esto es un asunto global. ¡Lo que pasa a 90 millas de Miami nos afecta a todos! Es una crisis humanitaria que requiere de atención inmediata. Por eso, es importante que todos, cubanos o no, estemos informados de lo que está pasando en Cuba y hagamos lo que esté a nuestro alcance para cambiar una situación que es ya insostenible", terminó de contar la conductora de Caso Cerrado.

Sin dudas es una persona que no se puede quedar cayada frente a las injusticias y que siempre ha luchado por el bien común de todas las personas, sobre todo de aquellas que son más vulnerables.

¿Te imaginabas la historia de vida de la Doctora Polo?