Qué personajes de la primera temporada de La casa de papel estarán en su edición final

El próximo 3 de diciembre llega a Netflix la segunda parte de la quinta temporada de “La casa de papel”. Se trata de la gran final de esta gran historia que nos mantuvo atrapados desde el minuto uno.

La nueva entrega de la exitosa ficción española promete ser aún más intrigante que los capítulos previos. Sobre todo porque cuando imaginábamos que ‘la pandilla’ saldría victoriosa sin ninguna traba la historia dio un giro de 180º para sorprendernos.Tendremos que esperar para ver cómo continuará.

Los personajes que volverán para la final

En el preview que lanzó Netflix se puede ver que hay varios personajes que volverán para el gran final de “La casa de papel”. Lisboa (Itziar Ituño) y Helsinki (Darko Peric) no podían faltar. Sin dejar de lado a El Profesor (Álvaro Morte), Manila (Belén Cuesta), Estocolmo (Esther Acebo), Marsella (Luka Peros) y Antoñanzas (Antonio Romero).

También estarán Bogotá (Hovik Keuchkerian), Denver (Jaime Lorente), Palermo (Rodrigo de la Serna), Arturito (Enrique Arce), Río (Miguel Herrán), el Coronel Tamayo (Fernando Cayo) y Alicia Sierra (Najwa Nimri).

¿Falta alguien? ¡Sí! El actor Pedro Alonso dio a entender a través de su cuenta de Instagram que su personaje Berlín también formará parte.

La segunda parte de el gran final de “La casa de papel”

“La casa de papel” terminó la primera mitad de la quinta temporada con la trágica muerte de Tokio, mientras que Helsinki quedó atrapada bajo un pilar y necesita una amputación de una pierna, y Estocolmo se auto inyectó morfina.

El nuevo teaser muestra a la pandilla llorando sus pérdidas, mientras que El Profesor (a través de una voz en off) hace una promesa que esperamos que pueda cumplir: "En las últimas horas, he perdido a algunas personas muy importantes y no voy a dejar que nadie más muera por este atraco".

El ejército se está moviendo y todo se está revolucionando. A tal punto que incluso El Profesor aparece con un arma. No sabemos si la va a usar, si solo la sostiene o qué hará con ella.

Antes del estreno de la quinta temporada, el productor ejecutivo Jesús Colmenar bromeó: "La idea romántica y para sentirse bien de un robo sin víctimas, de una lucha por la libertad y la resistencia pero sin lastimar a nadie, se estrella contra el muro de la realidad en esta última temporada. A partir de ahora los personajes tendrán que luchar por su vida".

¡Que emoción! Ya no falta nada. Solamente queda esperar algunos días para darle un final (que seguramente nos sorprenderá) a nuestra historia favorita.

¿Cuál crees que sea el gran final de "La casa de papel: Parte 5 (Volumen 2)"?