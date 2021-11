Pasión de gavilanes: quién es el actor que ocupará el lugar de Lorena Meritano en la segunda temporada

Pasión de gavilanes se estrenó a fines de 2003 y hoy, a casi dos décadas de su primera salida, sigue dando mucho de qué hablar. Con el transcurso de los años, la producción de Julio Jiménez se posicionó como una de las tiras más exitosas de todos los tiempos. Fue Canal Caracol quien emitió, por primera vez, las escenas de amor y odio de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo.

Tal fue el fanatismo que generó en cientos de personas en el mundo que, desde hace años, los seguidores del culebrón pedían una segunda temporada. Hoy, su deseo está a punto de cumplirse y parte del elenco original ya se encuentra grabando las nuevas escenas de la secuela que se podrá ver en la pantalla de Telemundo en el 2022.

Para tristeza de miles, hay algunos actores que estuvieron en la primera parte de la historia que no serán parte de esta nueva entrega. Tal es el caso de Michel Brown, Jorge Cao y Lorena Meritano, entre otros. Los dos primeros por decisión personal y la última, no fue convocada debido a que su personaje murió. Ella intepretaba a Dinora Rosales, la malvada de la tira. Si bien ella no participará, otro artista ocupará su lugar de villana.

Pasión de gavilanes

Sobre su participación en la producción, la actriz, algún tiempo atrás, manifestó: "No fui convocada. Dínora se murió, pero bueno sabemos que en ficción puede pasar cualquier cosa".

Ahora, la cadena de televisión estadounidense propiedad de Comcast a través de NBCUniversal reveló que el enemigo principal de la familia Reyes Elizondo no será una mujer sino un hombre. ¿Quién será? El actor mexicano Sergio Goyri es quien ocupará en la secuela el rol de Meritano.

Sergio Goyri será el gran malvado de la secuela de 'Pasión de gavilanes'

Goyri es uno de los actores más emblemáticos de México y ha participado en grandes éxitos de la pantalla chica como 'Falsa identidad', 'Soy tu dueña' y 'Rubí'.