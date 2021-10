Residente vuelve a la carga contra J Balvin con un nuevo lapidario video

René Pérez Joglar conocido como por su nombre artístico Residente, es un rapero, cantante, compositor, filántropo y productor de música urbana puertorriqueño. Fue miembro fundador y vocalista de Calle 13 (2004-2014), banda que integró con su media hermana Ileana Mercedes Cabra Joglar y su hermanastro Eduardo Cabra Martínez.

José Álvaro Osorio Balvín conocido como J Balvin, es un cantante y productor discográfico colombiano, que ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical hispano como en el mercado musical de habla inglesa, llegando a colocar sus temas en número uno en varias listas musicales, entre ellas Billboard.

Residente ha publicado un video de descargo en su cuenta de Instagram done volvió a arremeter contra J Balvin tras los dimes y diretes que protagonizaron hace unos días. El artista puertorriqueño contó que el colombiano, le rogó que borrara el video en el que le respondía por su llamado a boicotear los Latin Grammy.

Residente ha publicado en su cuenta de Instagram: “José, vi que subiste mercancía, así como si fueras el más capo. Dile a tu viejo que, en vez de estarte comparando con economistas, que te enseñe valores, no todo en la vida es negocio. También existe la honestidad y lealtad, esa que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes cuando te treparon la carrera al cielo, los mandas al c@rajo”.

Según Residente, él y Balvin acordaron en borrar sus publicaciones y no subir nada más del asunto. El día siguiente de la polémica J Balvin publicó una foto en Instagram frente a un carrito de perros calientes, que aprovechó para promocionar su nuevo tema remix con Sech y Daddy Yankee, "Sal y perrea". Residente dice que con esto Balvin rompió con su palabra.

Imagen: Instagram Residente

Es por ello que Residente ha expresado: “Tengo que admitir que tienes un solo talento: tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que tienes talento. Al final de la llamada decidimos no poner nada y subes una foto asumiendo tu rol de vendedor de hot dogs”. Este nuevo capítulo en la polémica desatada hace unos días aún no ha sido respondida por J Balvin.

Imagen: Instagram J. Balvin

Te dejamos el video del descargo que hizo Residente en su cuenta de Instagram contra J Balvin.