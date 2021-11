Consejos útiles para romper el ciclo del insomnio

El insomnio es un problema que no debe ser minimizado debido a que puede traer aparejado serios problemas a la salud –a corto y largo plazo-. Por esta razón, se debe estar atento a los primeros síntomas y episodios para poder realizar acciones que no conviertan a este padecimiento en algo crónico.

Tener problemas para conciliar el sueño, despertar muy temprano o durante la mitad de la noche y levantarse sintiendo que no se ha tenido un descanso reparador son señales de que se padece insomnio.

Foto: Getty

Cuando estos síntomas se vuelven algo frecuente es necesario que se consulte a un médico para encontrar un diagnóstico y tratamiento adecuado. Sin embargo, durante este proceso es necesario que el paciente realice modificaciones –algunas drásticas- en sus hábitos.

Es que, como muchas de las actividades que realiza nuestro organismo diariamente, el insomnio también se puede volver una costumbre que nos haga ingresar en un círculo difícil de romper.

Consejos para evitar el insomnio

La cama solo para dormir: si eres de los que se recuesta en la cama a ver televisión, hacer algo de trabajo o estudiar, tal vez sea esto lo que está provocando que, durante la noche no puedas dormir. Lo mismo ocurre si has decidido usar el pijama para realizar otras tareas.

Procura crear una rutina en la que los objetos que se relacionan con el descanso sean de uso exclusivo para este fin.

Foto: Getty

No tengas miedo a no dormir: relacionado con el punto anterior está la idea de mantener es la cama cuando se está desvelado. Si existen pensamientos que no te permiten dormir o si, simplemente, no tienes ganas; entonces levántate y has alguna tarea que te ayude a relajarte como leer, meditar o escribir.

Reconfigura tus rutinas: acabar con el insomnio implica un gran esfuerzo, pero los resultados valdrán la pena. Los horarios para ir a la cama y despertar deben mantenerse durante un tiempo prolongado si se padece de este problema, incluso durante los días de descanso.