El antes y después de Alejandra Espinoza y su secreto para lucir tan espléndida

Hace 14 años que Alejandra Espinoza fue coronada como ‘Nuestra Belleza Latina’. A través de los años esta mujer ha ido transformando su aspecto para mantenerse siempre en tendencia. Algunos de estos cambios fueron bastante notorios pero otros son casi imposible de identificar porque pasan casi completamente desapercibidos.

Al comparar una foto del 2017 con una actual queda en evidencia que el aspecto de Alejandra Espinoza ha cambiado. Sin embargo ella nunca ha tenido problema en contar qué tratamientos ha hecho y a qué cirugías se ha sometido para lograr verse como lo hace.

Alejandra Espinoza se operó el busto

Las cejas pobladas que ahora están tan de moda, allá por el 2007 eran una aberración. La conductora para ese entonces lucía unas cejas finitas y delineadas que hacían que su rostro luciera totalmente diferente a como se ve ahora.

Después de haber ganado el certamen de belleza, Alejandra Espinoza se sometió al bisturí para realizarse una reducción de busto. Ya que según contó en alguna ocasión, nunca le gustaron sus grandes senos, además era algo que la acomplejaba y le impedían comprarse la ropa que le gustaba.

Una transformación rotunda en la forma de su cara

Una vez que finalizó ‘Nuestra Belleza Latina’ también decidió pasar por el dentista para arreglarse los dientes. Si bien siempre tuvo los dientes derechos y en buen estado, nunca le gustaron porque eran muy chiquitos y no la hacían sentirse segura cuando sonreía.

Tras su diseño de sonrisa, el cual tardó varios meses, su cara también cambió. Esto fue un resultado directo de las modificaciones que se hicieron sobre su dentadura. Es por esto que pasó de tener la cara redonda a tener un rostro más alargado.

Pero eso no es todo, cuando era muy joven se sometió a una cirugía de nariz, una rinoplastia, porque tenía un pequeño huesito que no le gustaba y que no le favorecía. Por lo que decidió operarse para tener un mejor perfil al momento de presentarse en los concursos de belleza.

¿Recordabas el antes y después de Alejandra Espinoza?