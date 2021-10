Desgarrador: Gloria Estefan confiesa su dolor luego de que se propasaran con ella de niña en un conmovedor video

Gloria Estefan, cantautora, actriz y empresaria cubano-estadounidense ha tocado el corazón de millones de fans con su difícil historia de vida. La exitosa artista ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera lo que la convierte en una de las artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos. Por otra parte es considerada como la artista que sentó las bases para toda una generación de artistas latinos en el panorama musical anglosajón y ha ganado múltiples premios y reconocimientos; entre ellos, siete premios Grammy.

Estefan posee una estrella en el “Paseo de la fama de Hollywood” y fue ubicada por el diario británico “The Sun” en el puesto número 13 de las 50 cantantes que jamás serán olvidadas. No obstante la vida de la cantante no siempre ha sido fácil ya que recientemente contó el conmovedor momento de su vida al mundo al revelar el haber sufrido de un terrible abuso en su infancia.

Es así que Gloria Estefan se atrevió a romper el silencio y relatar el que fue uno de los mayores traumas que ha vivido. Todo sucedió durante un episodio del programa de Facebook Watch “Red Table Talk: The Estefans”. Allí la cantante tomó valor y comenzó a hablar sobre la cantidad de niños abusados en el mundo al decir: “El 93 por ciento de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y lo sé porque yo fui una de ellas”.

Posteriormente Gloria Estefan habló sobre el peor momento de su vida debido a que su abuso fue llevado a cabo por alguien muy cercano a ella a quien consideraba un miembro de su familia. Si bien Gloria no nombró a quien perpetro el abuso en su contra, describió cómo inició la situación y afirmó que trató de detenerlo. Según la artista el individuo comenzó a abusarla de a poco y luego saltó sobre ella: “Le dije: ‘Esto no puede suceder, no puedes hacer esto’. Él dijo: ‘Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si le dices’ (..) Sabía que era una locura, porque en ningún momento pensé que era por mi culpa que esto estaba pasando. Sabía que el hombre estaba loco y por eso pensé que realmente podría lastimar a mi madre”, afirmó Estefan.

Imagen: Semana.com

El abusador de Gloria Estefan fue nada más y nada menos que su propio maestro de música: “Él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí”. La cantante asegura haber vivido con un miedo constante hacia el hombre, siendo una pequeña niña entró en conflicto con lo que más amaba a causa del abuso sufrido, por lo que comenzó a inventar excusas para no ir a clases de música. Increíblemente el nivel de ansiedad de la artista fue tal que perdió un “Círculo de cabello”, hasta que un día decidió contarle a su madre lo que le estaba sucediendo. Si bien la madre de Estefan llamó a la policía, los agentes le recomendaron no presentar cargos para evitar el trauma de tener que subir a un banquillo judicial siendo tan pequeña. El conmovedor relato de Gloria impactó a todos los presentes en el programa quienes no podían creer lo sucedido.