Íntima: Zendaya se abre a sus fans y se muestra como nunca antes

La sociedad entre Zendaya y Sam Levinson (creador de Euphoria) parece estár léjos de haber dado todo su potencial artístico. Ambos se han sumergido en las turbulencias y el caos del amor con "Malcolm & Marie", un film intimista dirigido por Levinson en el que la actriz se plantea un nuevo desafío interpretativo en un duelo con su coprotagonista - y de hecho único otro actor en la cinta- John David Washington.



La película que espera ser estrenada el 5 de febrero en la plataforma Netflix, fue presentada de forma virtual por los tres implicados hace tan solo unas horas atrás. Hace aproximadamente un mes atrás Zendaya fue consultada sobre el rodaje de esta producción por su co-estrella en "Dune", Timothée Chalamet para una entrevista exclusiva para ELLE.



Ante la consulta de Chalamet por Malcom & Marie, la actriz respondió: "Sam es como de mi familia. Hablo con él cada día, o cada dos. De la serie, de la vida, de las noticias o de lo que sea. Y se nos ocurrió la idea de grabar una película durante el confinamiento, con un número muy reducido de personas. A mí me fascinó que fueran sólo dos papeles (los de John David Washington y la propia Zendaya). Era como teatro. Resultó difícil porque todo era en el mismo espacio. Aunque encerrarnos juntos fue magnífico para ciertas cosas, porque nos permitía profundizar en el material".

Hoy Zendaya recordó cuál fue su respuesta inmediata ante la propuesta de Levinson; "Sam me dijo: '¿Por qué no hacemos algo con solo dos personas, eliminamos todo lo demás y lo hacemos en blanco y negro? Una obra de una pareja ambientada en unas pocas horas, con solo una localización. Y tienes a un cineasta que vuelve a casa de estrenar su película y está ahí con su chica (...) y entonces se desata el caos'". Continuando con su respuesta, dijo: "Y le dije: 'Ya me tienes, vamos por ello. Hagámoslo'".



Recordemos que esta dupla artística dio lugar a la serie aclamada por la crítica "Euphoria", misma que le valió a Zendaya el ganar un premio Emmy a la mejor actriz de una serie dramática, convirtiéndose en la actriz más joven en la historia en hacerse del galardón. Ahora bien, la exitosa historia de esta sociedad la conocemos, pero ¿Cómo entra en la ecuación Washington?

Esto tiene para decir al respecto el director Levinson: "Escribí el personaje de Marie de la manera en que conozco a Z (Zendaya): segura de sí misma, divertida, pero también dura y sin miedo a una discusión", explicó.

"Así que estaba escribiendo este personaje que era realmente formidable. Y creo que la razón por la que JD (Washington) me vino a la mente fue porque es la única persona que puedo imaginar yendo de tú a tú frente a ella (...) y de ser capaz de hacerlo con cierta gracia y humor, ya que pienso que el humor está en el núcleo de su relación", finaliza.