Postre vegano: cocina una deliciosa tarta de limón y ¡sin horno!

El limón es fuente de vitamina C y, en esta época de resfriados, nada como incorporarlo a los diferentes platos que degustamos durante el día. La tarta de limón puede tomarse en el desayuno, para empezar la mañana llenos de energía, es una merienda perfecta acompañando a un buen café o una taza de té y también puede servir como postre, si se busca algo ligero.

Esta fruta usada principalmente para aderezar otros platos o convertirse en el centro de un delicioso postre o crema a pesar de su sabor ácido. Si eres un amante del sabor fresco y crítico del limón, atrévete a probar una tarta vegana saludable que estará lista en 10 minutos.

Ingredientes:

100 gr de almendras naturales

15 gr de coco rallado

100 gr de dátiles

250 cc de zumo de limón

La ralladura de 1 limón

180 gr de maicena

200cc de leche vegetal de coco

80 cc de sirope de agave

30 cc esencia de vainilla

Procedimiento:

Esta receta además de estar increíble no necesita horno, la tendrás lista en un abrir y cerrar de ojos. La parte más complicada será hacernos con la mejor materia prima a nuestra disposición.

Prepara un molde redondo. Lo ideal es que sea no muy alto para poder colocar bien la base. Al no estar horneado y no llevar ni huevo, ni leche, debemos preparar mucha atención a la colocación de cada ingrediente.

Empieza a crea la base. En el vaso de la batidora coloca los dátiles, añade las almendras y el coco rallado. Tritura todo hasta conseguir que nos quede una pasta compacta.

Coloca esta mezcla en la base del molde. Presionando muy bien para que nos quede el fondo ideal para recibir un relleno delicioso. Lo bueno de estos dulces veganos es que es una excusa perfecta para comer frutos secos y frutas como ésta.

Sigue con el relleno. Poner en un cazo la leche de coco con la ralladura del limón. Infusionarás estos ingredientes para que sean el fondo perfecto de un dulce impresionante. El coco se integrará en la receta y tendrá ese punto extra de dulzor que necesitamos.

Diluye la maicena en el zumo de los limones. En ese mismo elemento añade el sirope de agave y si nos gusta, una cucharada de vainilla para potenciar su intensidad.

Incorpora el zumo a la leche de coco. Sin dejar de remover espesamos hasta tener lista una crema de textura suave. La colocas en el molde. Espera a que se enfríe antes de servir. Estará deliciosa fresquita de la nevera y con un poco de chocolate por encima.

