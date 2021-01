El rock no ha muerto: un gran director prepara una serie sobre los Sex Pistols

El realizador británico ganador del Óscar a la mejor dirección por "Slumdog Millionaire" (2008), Danny Boyle , buceará en el nacimiento del punk rock con "Pistol", una serie centrada en los Sex Pistols; señalados por muchos especialistas como los fundadores de este género musical.

La serie narrará concretamente la historia de Steve Jones, guitarrista de Sex Pistols, banda fundamental del punk; y se basará más que nada en el material llamado "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol", las memorias que Jones publicó en 2018.

Gracias a su historic album debut (y único de estudio)"Never Mind the Bollocks" (1977) y a himnos como "God Save the Queen" o "Anarchy in the U.K."; los Sex Pistols se ganaron el lugar de banda fundamental en la historia del rock.

"Pistol" tendría seis episodios y contará con Boyle como director y como productor ejecutivo. "Imagina asaltar el mundo de 'The Crown' y 'Downton Abbey' con tus colegas y gritar tus canciones y tu furia a todo lo que representan", dijo este lunes Boyle en un comunicado divulgado por FX.

"Este es el momento en el que la sociedad y la cultura británicas cambiaron para siempre. Es el punto de detonación para la cultura británica callejera, donde la gente joven corriente tenía el escenario y dio rienda suelta a su furia y su moda, donde todo el mundo tenía que verles y escucharles, y donde todos les temían o les seguían", declaró con gran entusiasmo Danny Boyle.

En el reparto, lleno de caras muy jóvenes, Toby Wallace será el protagonista e interpretará a Steve Jones, Anson Boon se ocupará del personaje de John Lydon – Johnny Rotten-, Louis Partridge encarnará a Sid Vicious, y Jacob Slater se meterá en la piel de Paul Cook.