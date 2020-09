Batfleck: aún hay esperanza para el Batman de Ben Affleck

Si bien Ben Affleck no ha podido protagonizar un film en solitario de Batman, supo ganarse el corazón de los bati fanáticos en su interpretación del detective enmascarado.

En los tres largometrajes del DCU en los que Batman ha aparecido y coprotagonizado se lo ha visto consolidado en el papel. Y de hecho para muchos es el que mejor ha dado en el physique du rol del encapotado.

Sabemos que ya se ha confirmado que Ben Affleck volverá a ponerse en la piel del murciélago tanto para su participación en “The Flash” cómo para los re-shots del Snyder cut de Liga de la Justicia.

Lo que nadie sabe es que Affleck podría tener revancha en su cruzada por realizar una película en solitario de Batman. Según el portal de noticias "We got this covered" el director de The Town estaría en tratativas para realizar una precuela de Batman vs. Superman: el origen de la justicia, la cual sería solo de el guardián de Ciudad Gótica.

Sólo hay un escollo en el medio, y no es el Batman de Robert Pattison, sino que se trata de una condición que Affleck tendría. Y es que el actor solo estaría dispuesto a encarar este proyecto si tiene el control total de la producción.