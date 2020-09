El horóscopo de hoy de todos los signos: lunes 14 de septiembre de 2020

Descubrí las predicciones que le deparan a tu signo zodiacal para este lunes 14 de septiembre de 2020. Muchos cambios y acontecimientos importantes se aproximan.

ARIES

En el amor, los astros promueven la evolución y la exploración de nuevos universos amorosos. En el trabajo, el día será muy inestable para los negocios, y podrían darte noticias que desearías no escuchar. En la salud, evita los excesos gastronómicos; tendrás cierta ansiedad, pero realmente el hambre no te acompaña durante este lunes.

TAURO

En el amor, estás muy sensible a las bromas y a los comentarios de los demás, te sientes constantemente atacado, e incluso sientes que tu pareja disfruta al sacarte de tus casillas. En el trabajo, llega el momento de dar un giro a tu vida profesional; las circunstancias actuales requieren un giro de timón. En la salud, se fortalecerá tu voluntad de actuar, tu sentido de iniciativa y tu curiosidad intelectual.

GÉMINIS

En el amor, los asuntos románticos de los nativos del signo de los gemelos marcharán muy bien esta jornada. En el trabajo, es un día de suerte en asuntos materiales. Un dinero con el que no contabas te salvará de un apuro, quizás sea una suma pequeña, pero alcanzará para mostrarte que la suerte es tuya. En la salud, los astros indican que podrías sentirte fatigado y es posible que te despiertes cansado o con sensación de somnolencia.

CÁNCER

En el amor, estás en uno de esos días en los que el Sol brilla especialmente para ti, Cáncer. La felicidad te mirará a los ojos y te tenderá su mano para experimentar hermosas sensaciones en el amor. En el trabajo, durante este día debes analizar qué jugadas vas a llevar a cabo para progresar en tu carrera. La organización será una pieza fundamental en tu trabajo y en la gestión de las relaciones profesionales. En la salud, procura hacer algo de ejercicio físico. Con unas caminatas a paso ligero será más que suficiente, no hará falta grandes esfuerzos.

LEO

En el amor, en esta jornada no soportarás que alguien piense y opine lo contrario que tú. Así que borrarás a quien te contradiga de tu vida y de tu lista de contactos. En el trabajo, esperabas tener más dinero del que dispones para gastarte esta semana, pero no será así. En la salud, no tendrás ganas de hacer nada, pero harás las tareas igualmente, aunque resoplando cada 5 minutos.

VIRGO

En el amor, tendrás relaciones personales muy sencillas, llenas de entusiasmo y de armonía. En el trabajo, el pronóstico en asuntos profesionales es muy positivo en el inicio de esta semana. En la salud, los impulsos son muy favorables para el descanso y el liberar la mente de preocupaciones y angustias existenciales.

LIBRA

En el amor, gracias al paso de Saturno, las parejas consolidadas estarán unidas por una sólida amistad más que por la pasión, basada en intereses comunes y sinceridad. En el trabajo, será mejor que hoy te equipes con tenacidad y mantengas alto tu compromiso. En la salud, la gente de Libra no tolera las iniquidades y aspiraría a vivir en un mundo equilibrado, en el que todas las disputas podrían resolverse con diplomacia y sentido común.

ESCORPIO

En el amor, las alineaciones del Zodíaco muestran para esta jornada una predisposición a la sensualidad y la ternura en las relaciones. En el trabajo, muchas de las personas con las que trabajas te admiran y lo harán saber. En la salud, en lo posible evita centros comerciales, oficinas públicas y todos los espacios en lo que la aglomeración de personas sea inevitable.

SAGITARIO

En el amor, en las parejas siempre se atraviesa un período de prueba, así que, en lugar de esquivar los problemas, tendrás que intentar llegar al fondo de ellos para, eventualmente, solucionarlos o seguir adelante. En el trabajo, los que están desempleados iniciarán una nueva carrera profesional, algunos arqueros ya la iniciaron y están trabajado duro para encontrar fondos y concretar un proyecto ambicioso. En la salud, no puedes descuidar tu cuerpo, especialmente tendrás que prestar atención a tu vista, pulmones, hígado, piernas y pies.

CAPRICORNIO

En el amor, las nativas del signo de la cabra que están en busca de un embarazo tienen más posibilidades astrales que en otras ocasiones de que este deseo se cumpla. En el trabajo, aquellos nativos que están trabajando en sus propias empresas o negocios tendrán buenas noticias acerca de socios, inversores o préstamos. En la salud, los nativos del signo de la cabra tienen en este día lunes un alto nivel de energía vital.

ACUARIO

En el amor, estás en un momento de tu vida crucial Acuario, en el que también puedes encontrarte con el amor, el que tiene A mayúscula, pero no podrá ser si no encuentras antes la plenitud de la vida. En el trabajo, a nivel práctico, es posible que encuentres algunos contratiempos en algún momento del día, tendrás que resolver algunas diferencias con tus colaboradores. En la salud, Júpiter te ayudará a traer las cosas a la luz y te dará una visión más clara de ciertos patrones, que siempre has desplegado inconscientemente para cubrir ciertos miedos que ahora puedes ver con claridad.

PISCIS

En el amor, la energía de Venus sigue influenciándote en un día en el que decidirás deshacerte de ciertas amistades tóxicas. En el trabajo, si eres un nativo de Piscis que trabaja en el mundo del ocultismo y misticismo estás en buena racha. En la salud, si hace poco has tenido una enfermedad grave o un susto con el corazón, la recuperación es lenta pero efectiva.