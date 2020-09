Preocupación Real: un caso positivo muy cerca de la princesa Leonor enciende las alarmas

La princesa Leonor encendió las alarmas de la familia real española este viernes pasado tras la confirmación del caso positivo de un compañero de su curso. A tan solo tres días de su vuelta a clases normales.

El colegio Santa María de los Rosales emitió un comunicado oficial para aclarar esta situación a todas las familias involucradas. Desde el palacio de la Zarzuela hogar de Leonor, su hermana, doña Letizia y el príncipe Felipe no se ha emitido un comunicado al respecto.

A continuación, les compartimos el mensaje de la institución donde acude la princesa Leonor y la infanta Sofía.:

"Estimadas familias del Colegio Santa María de los Rosales

Como ustedes saben, después de detectarse un caso positivo en un alumno de un grupo del Colegio, se ha decidido que, preventivamente, los alumnos de ese grupo permanezcan en sus domicilios durante un tiempo prudente.

El resto de los alumnos del Colegio pueden y deben acudir a sus clases sin mayor preocupación, y por eso queremos hacerles saber:

1. Que el contagio no se ha producido en el Colegio, la fuente de contagio ha sido externa.



2. Que las medidas que en el Colegio se han adoptado, distancia física, higiene constante y, sobre todo, el uso permanente de mascarillas en las aulas y en los desplazamientos suponen que ningún alumno de otro curso o grupo pueda calificarse de contacto estrecho y, por lo tanto, pueda considerarse que haya estado en situación de riesgo.



3. Es más, los alumnos del mismo grupo del caso detectado podrían no considerarse como contactos estrechos y, por consiguiente, podrían encontrarse también fuera de riesgo, porque han cumplido escrupulosamente con las medidas mencionadas.



4. Si el Colegio ha tomado la decisión de enviar al grupo en cuestión a casa ha sido preventivamente y para extremar la prudencia, a la espera de que Salud Pública nos indique si deben volver o permanecer en sus casas.



Queremos insistir en que no hay motivo para ningún tipo de alarma, y les informamos para su tranquilidad.



Gracias, como siempre, por su colaboración.



Un cordial saludo,



La Dirección."