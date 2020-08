Todo un problema: el accesorio de Meghan Markle que esconde un controversial mensaje

La actriz estadounidense de 39 años, Meghan Markle y el príncipe Harry siguen generando noticia aun cuando ya se han mudado de Reino Unido.

Los ex duques de Sussex se mudaron a Los Ángeles, Estados Unidos y están tratando de empezar una nueva vida junto a su pequeño hijo Archie. Igualmente, las redes sociales y la prensa siguen muy de cerca cada uno de sus movimientos y amplifican cada una de sus acciones.

Esta semana la reconocida activista Gloria Steinem le obsequió una pulsera con una imponente frase a Meghan Markle. La oración que emociono a la norteamericana es “imagine we are linked, not ranked”, que al traducirla al castellano sería “imagina que estamos conectados, no jerarquizados”.

"Lo representa todo para mí, a todos los niveles" fue la expresión que dejó la esposa del príncipe Harry al leer la frase. Esa misma pulsera le podría haber ocasionado muchos problemas a Markle si aun siguiera bajo los protocolos de la realeza británica.

Según se reveló en uno de los libros del momento, “Finding Freedom”, el cual cuenta los pasos de Meghan y Harry antes de abandonar la familia real, Markle vivió una situación similar a la mencionada con un accesorio. En ese momento fue una cadenita que tenía las iniciales de M y H, la cual por protocolo no pudo utilizar ya que “daría que hablar” a los tabloides.