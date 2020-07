Apple y Samsung no incluirían el cargador en sus próximos celulares

Ming-Chi Kuo, conocido analista del mundo Apple, adelantó la semana pasada que la empresa va a dejar de incluir el cargador en la caja de los iPhone. Hoy, fuentes de la industria surcoreana aseguraron al medio ETNews que Samsung está estudiando hacer lo mismo para reducir costes y compensar el aumento derivado de implementar el 5G.

Por el momento, ninguna de estas dos informaciones son oficiales, pero abren el debate sobre si sigue siendo necesario incluir el cargador en la caja.

Ya existen antecedentes de celulares sin cargador. Por ejemplo, cuando Motorola resurgió de sus cenizas y lanzó el Motorola Moto G, no incluía el cargador en la caja, solo el cable USB necesario. Esto mismo se repetiría con el Motorola Moto G de 2015.

Otros ejemplos los podemos encontrar en las pulseras, relojes inteligentes y auriculares completamente inalámbricos. Por norma general, los fabricantes de estos accesorios no incluyen un adaptador USB en la caja. Simplemente añaden la base de carga USB para que el usuario la conecte en uno de los cargadores que tenga en su casa.

Según las filtraciones, los motivos para dejar de incluir el cargador en la caja son económicos y medioambientales. Saber cuánto le cuesta a una marca fabricar un celular es complicado.

La tecnología 5G es relativamente nueva y actualmente es más cara que la tecnología 4G. Dejar de introducir el cargador en la caja podría ser una forma de compensar el aumento en los costos que significa implementar la tecnología 5G.

Según consigna Xataka, Ming-Chi Kuo esgrime que Apple dejará de incluir el cargador en los iPhone 12 precisamente por ese motivo, para mantener el coste de los iPhone 12 al nivel de los iPhone 11 introduciendo la tecnología 5G. Samsung está estudiando hacer lo mismo y por la misma razón.

En cuanto al impacto medioambiental, es cierto que si tienes un móvil antiguo ya cuentas con un cargador que puedes reutilizar en un smartphone nuevo. El problema radica en que no sea compatible con la carga rápida que propone el fabricante, por ejemplo, pero en lo que a funcionalidad se refiere (cargar el móvil) este cargador es suficiente.

Entre las cosas a tener en cuenta, cabe destacar que usar un cargador menos potente de un dispositivo anterior puede provocar que no se pueda disfrutar de la carga rápida. De nada sirve que un smartphone tenga carga rápida de 30W si no contamos con un cargador capaz de ofrecer esta potencia (y eso si no contamos que cada marca ofrece su propio sistema de carga rápida). De nuevo, el usuario tendría que decidir si hace el desembolso y compra un cargador nuevo o si prefiere ahorrar ese dinero y seguir usando su cargador actual.