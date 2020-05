¡Se animó! La nueva experiencia de Stefi Roitman junto a Ricky Montaner

View this post on Instagram

Mis primeros 3 tatuajes. De una. Asu00ed. Como la vida misma que nos agarra, nos sacude y nos sorprende; de una. Gracias @tatu_panda por este momento espectacular que se convirtiu00f3 en parte de mi piel. Sos de otro planeta!!! Estoy demasiado feliz (y mu00e1s au00fan porque descubru00ed que mi umbral del dolor es copado). Esta cuarentena me deju00f3 muchas cosas... pero lo mu00e1s fuerte que me deja es el recuerdo de lo que verdaderamente importa: la familia que nos aguanta el corazu00f3n. Las ganas, las locuras, las emociones, la solidaridad, la distancia y las 24/7. Por eso GRACIAS. Eternas. Por la familia gigante, por los amigos gigantes, por los valores que llevamos a donde sea que vayamos u2665ufe0f Y a ustedes, por siempre.