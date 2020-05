El gran dolor de Alessandra Rampolla

View this post on Instagram

Esta manu0303ana supe del fallecimiento de mi gran amigo Abdullah Shaikh (el alguna vez legendario u201cDJ Abdullahu201d que nos hizo bailar a tantos en las mejores discotecas de Boston y Puerto Rico en los anu0303os 90) y auu0301n no me lo creo del todou2026 el dolor es tan fuerte que me cuesta un poco respirar. Un hombre infinitamente inteligente, creativo hasta mau0301s no poder, generoso, emprendedor, sensible, amoroso y taaaaaaan graciosou2026 u00a1Cou0301mo nos supimos reiu0301r, Negrito! La avalancha de recuerdos es interminable y me llena de la mau0301s hermosa nostalgia. Fueron muchos, muchos anu0303os de querernos y acompanu0303arnos por la vida. Yo auu0301n adolescente cuando nos conocimos, flasheo con nuestras muu0301ltiples aventuras en Boston, Puerto Rico, New Orleans, San Diego, San Francisco y Buenos Aires. Amores, desamores, mudanzas, familias, carreras, suenu0303os cumplidos y otros por cumpliru2026 u00a1Apareces en recuerdos tan variados y etapas tan distintas de mi vida, Negrito! Y es que siempre, siempre estuviste ahiu0301. Un amigo verdadero, de los que siempre supe que me quiso bien. Aprendiu0301 tantas cosas de ti, y egoiu0301stamente hoy siento que me faltaba auu0301n mucho mau0301s por aprender. Tengo el corazou0301n rotou2026 jamau0301s penseu0301 que te perderiu0301amos tan pronto, querido Abdu. Te amo por siempre, amigo hermoso. u2665ufe0f u00a1Vuela alto y brilla fuerte! Te llevo conmigo, descansa en paz. u2728ud83dudd4au2728.................................................... Foto 1: Con Abdullah en California, 1997. Eu0301l todaviu0301a teniu0301a pelo y yo me sentiu0301a fabulosa con mi panu0303uelo de print de leopardo. #juventuddivinotesoro Foto 2: Mayo de 2020. Apoyau0301ndome a la distancia hace un par de semanas, Abdu me tomou0301 esta foto desde el University Transplant Center de San Antonio, Texas. #friendsforever #fuckcancer Foto 3: 1994. Abdullah me tomou0301 esta foto (y otras 300,000) con su nueva cau0301mara no su00e9 cuu00e1l (uu0301ltimo modelo, por supuesto) en el Danna Center de Loyola University cuando fue a visitarme a New Orleans el otonu0303o de mi anu0303o Senior. #bffs