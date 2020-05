¿Arrepentida? Qué dijo ahora Jimena Barón sobre sus "kilos"

En las últimas horas la intérprete de "La Cobra" expresó su postura con respecto a los productos de una línea de belleza que muchas famosas están promocionando en sus redes y además, hizo mea culpa con respecto a sus dichos hace un tiempo.

"Antes de gastar fortunas en productos de belleza prueben una semana lavarse la cara cuando se levantan y antes de acostarse, hidratar la piel con alguna crema, tomar 2 litros de agua por día, comer sano y dormir bien. Debería haber un gran cambio y no sale una fortuna. Dale una chance a eso antes de intentar comprar magia. La magia no existe, ya te pasó con tu ex, deberías saberlo"