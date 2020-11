La Casa de Papel: los increíbles datos sobre la última temporada

El final de la cuarta temporada de La Casa de Papel dejó una expresión incredulidad y sorpresa en las caras de los fans. Si aún no has visto la cuarta temporada, en primer lugar no sabemos que estás esperando y en segundo te advertimos que se vienen varios spoilers de la serie de Netflix.

Lo último que vimos en La Casa de Papel fue a Alicia Sierra llegar al escondite del Profesor y apuntarle con una pistola en la cabeza. Aquí veremos algunos posibles desenlaces de esta situación en la que nos dejó la serie de Netflix.

La mayoría asumimos que el Profesor encontrará alguna forma de escapar, o que de alguna forma previno que podían tenderle una trampa. Pero por otro lado buena parte del fandom de La Casa de Papel ha deslizado que podría haber alguna subtrama romántica entre los dos personajes; este sería un giro inesperado entre los que son considerados enemigos, pero todos sabemos que a Alex Pina, creador de la serie le encantan estos súbitos plot twist.

La otra gran teoría es que finalmente Alicia podría morir en este intento de emboscar al Profesor, podríamos decir que los fans están preocupados por el destino de la futura madre y esperan que tenga una despedida más digna como la gran villana que fue para la serie de Netflix.