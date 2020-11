Héroe anónimo: así fue elegido el Darth Vader original para el papel

Durante los años `70, mucho antes de Star Wars, David Prowse frecuentaba las mismas competencias de fisicoculturismo que otros musculosos actores que luego gozarían de gran fama como Arnold Schwarzenegger (Terminator, Predator) o Lou Ferrigno (Increíble Hulk).

Por más que él no ha sido tan reconocido, fue quien representó el que probablemente sea el personaje más famoso de la cultura universal; estamos hablando de Darth Vader ni más ni menos.

Durante una entrevista en 2013, el actor relató el curioso modo en que quedó seleccionado para representar al villano más icónico de todos los tiempos. Incluso estuvo entre la elección de Darth Vader y otro personaje amado por los fans de Star Wars.

Así es como David narraba el cómo y porqué de su elección, que se basó en algo bastante lógico en verdad:

“Lo que sucedió en realidad es que mi agente me llamó y me dijo que hay un caballero en la ciudad llamado George Lucas que le gustaría mucho verte”, afirma Prowse.

Y continúa su relato: “Entonces, salí a verlo y me reuní con él. Me llevó a una habitación y me mostró todos estos dibujos conceptuales de Star Wars”.

Entonces (George Lucas) dijo: “Me gustaría ofrecerles una de las dos partes de esta película que estoy haciendo”, “El primero es un personaje llamado Chewbacca”.

Dije: “¿Qué diablos es Chewbacca?” -Él repasó lo que haría el personaje en la película-.

Escuché eso y dije: ¿Tres meses en una piel de gorila? ¡No, muchas gracias!

Lucas: “El otro se llama Darth Vader. Es el gran villano de la película”.

Le respondí: No digas más George, tomaré el papel del villano.

(George Lucas) me dijo: “¿Dime por qué?”

Respondí: Piensa en todas las películas que has visto en las que hay buenos y malos. ¡Siempre recuerdas al malo!