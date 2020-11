Alerta máxima: una aplicación para Android usada por millones roba tu dinero

Un informe presentado por PhoneArena desglosa que esta aplicación ha sido descargada por más de 100 millones de usuarios desde Google Play Store y actualmente posee al menos 12 millones de usuarios activos.

¿Una app puede robar mi dinero? Sí, así es y si piensas que no puede hacerlo porque tú no te has suscripto ni ingresado tus datos bancarios mejor lee esta nota. La aplicación en cuestión se llama VivaVideo, se encuentra disponible para Android, y funciona por medio de suscripciones.

El tema de las suscripciones en principio no tiene nada de malo, pero el hecho está en que intenta suscribirte sin tu consentimiento. Esto se configura en una estafa ya que por medio de distintos artilugios te ata a un servicio que tu no contrataste, según los reportes ha estado operando de esta manera desde 2019.

Además el mismo informe alerta sobre “publicidades invisibles”, sobre las que haces tap sin darte cuenta y esto le genera ingresos deshonestos. Según la agencia de ciberseguridad Secure-D los desarrolladores de esta app habrían cesado con esta actividad ilegal producto de la vigilancia a la que están siendo sometidos, pero tienen otros productos que son ofrecidos y probablemente operen igual.

Evidentemente el desarrollador no está publicando sus aplicaciones con fines honestos y no deberías descargar ninguno de sus productos. El problema real es que aparentemente cambian su nombre en cada aplicación nueva, lo que los hace casi imposible de identificar; esto sumado a la inacción de Google y Android dan cuenta de que podrán continuar con su accionar malicioso.