Sorprendente: el Joker de Jared Leto volverá con un nuevo aspecto aterrador

Si ha habido una película sobre la que han corrido rumores y especulaciones este año es sin duda alguna La Liga de la Justicia en la versión de Zack Snyder. El foco de la disyuntiva esta siempre puesto en sus diferencias con la versión estrenada en 2017.

Lo que se sabe con certeza es que han vuelto a grabar escenas varias de sus estrellas entre las que se incluyen: Gal Gadot representando a la Mujer Maravilla, Ben Affleck con su Batman, Ray Fisher como Cyborg y Ezra Miller en su papel de The Flash. Ahora parece que Jared Leto también ha sido convocado para volver a ponerse en la piel del Joker.

Aunque este personaje no se vio en Liga de la Justicia, sino que su aparición fue en Suicide Squad de David Ayer; donde el personaje parecía realmente prometedor pero luego en la versión final del film resultó decepcionante. Ante la respuesta negativa de gran parte del público las polémicas no se hicieron esperar luego de que Jared Leto se mostrara enfadado porque muchas de sus escenas habían sido eliminadas y según él lo que quedó del personaje no representaba la profundidad de su trabajo.

Según lo que ha trascendido hasta el momento Este Joker tendrá tres escenas totalmente nuevas; la primera será en la cárcel desde donde aparentemente se escapará con ayuda del Deathstroke de Jon Manganielo.

La segunda sería un flashback donde los fans por fin podrían presenciar la muerte de Robin, al parecer finalmente Zack Snyder hará explícita esta escena, lo que cambiaría radicalmente las formas de Batman quien comenzaría a matar y marcar a los villanos. Y finalmente habría una tercera escena en una nueva pesadilla apocalíptica de Batman, en la que el Joker de Jared Leto sufriría un cambio horripilante.