¡Queda perfecta! Estos son los mejores tips para el cuidado de la piel

Si no sabes cómo empezar, lo mejor es arrancar por lo básico e ir agregando productos de a poco para no irritar demasiado la piel, y también para poder identificar mejor qué productos se llevan bien con nuestra piel y cuáles no. Aquí te dejamos unos tips en Skin care de los profesionales de Glow MakeUp para que puedas incorporar una rutina básica de limpieza.



1. Limpiar: si usamos maquillaje es necesario primero removerlo, para una buena limpieza facial puedes utilizar agua micelar o algún bifásico si es a prueba de agua. Luego es bueno incorporar un producto específico para la limpieza, puede ser en formato gel o espuma para pieles grasas/mixtas, y leches o emulsiones de limpieza para pieles secas.



2. Tonificar: si bien puede obviarse, es muy recomendable sumar un tónico. Restablece el PH de la piel que alteramos durante la limpieza, y permite que los productos que coloquemos después se absorban mejor. Si tu piel es sensible, hay opciones con propiedades descongestivas y calmantes que van a resultarte muy beneficiosos.



3. Hidratar: es importante elegir un producto que sea adecuado para nuestro tipo de piel. De textura gel o liviana en el caso de pieles grasas/mixtas, y cremas en el caso de tener piel seca.



4. Cuidar: agregamos este paso que es fundamental en una rutina de día y altamente subestimada por todo el mundo en cuanto al cuidado de la piel, se trata de usar protector solar todo el año.