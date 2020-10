¡Todos lo quieren!: con este truco gana siempre en Among Us

En gran parte la popularidad de Among Us, se debe a la posibilidad de jugar e interactuar con amigos de alguna forma en pleno aislamiento social. Pero por más que juegues con amigos, a nadie le gusta perder y menos si te toca ser tripulante diez veces seguidas.

En esta oportunidad te traemos un dato que muy pocos o casi nadie más bien conoce de este videojuego. Y si eres principiante en Among Us dejarás a más de uno rascándose la cabeza mientras te ve a ti subir de nivel sin parar.

Y es que Among Us está diseñado en un gran porcentaje para que se utilicen las habilidades detectivescas y podríamos decir también fisgonas de los jugadores; más allá de otras propiedades que debes tener como la especulación, la habilidad para el sigilo, o la capacidad de convencimiento y argumentación.

Lo que nadie sabe es que es esencial caminar pegado a la pared. ¿Por qué? Te preguntarás, bueno por el simple hecho que ahí se encuentran las ventanas -algo que nadie advierte- y estas no son solo un elemento gráfico, sino que a través de ellas se puede ver lo que hacen los demás tripulantes. De esta forma siempre tendrás una ventaja sobre los otros en Among Us.