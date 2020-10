Te hace muy mal: la razón por la que no debes desayunar café

En occidente pocas cosas están tan estandarizadas en todas las culturas como tomar café en el desayuno. Ya sea en Latinoamérica, Europa o Norteamérica el café es parte fundamental de esta comida; algunas personas incluso consumen más de una taza en el correr de su mañana.

Sin embargo un estudio científico sobre el café de la Universidad de Bath, en Inglaterra, alerta sobre los problemas que puede traer consumir esta bebida altamente energética apenas despiertos y sin nada en el estómago.

El estudio concluyó que el problema radica en cómo afecta el café en la producción de glucosa si es tomado sin ningún tipo de comida ingerida con anterioridad. Lo que sucede es que la ingesta de la bebida alta en cafeína con el estómago vació hace bajar el nivel de azúcar en sangre.

Te preguntarás entonces ¿si tomo un café con la suficiente cantidad de azúcar, se contrarresta este efecto negativo sobre la glucosa? Pues la respuesta es no, no funciona de ese modo. El hecho es que al ingerir juntos bebida y azúcar, la glucosa no se procesa adecuadamente y no ingresa a la sangre. La recomendación es entonces: toma café en la mañana si lo prefieres, pero no de desayuno, mejor cambiarlo por algún lácteo de origen animal o vegetal y alguna fruta.